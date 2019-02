La linea “Smart Home” Fastweb cambia la sicurezza domestica

La telco Fastweb amplia la gamma di servizi al cliente presentando il portfolio di prodotti e soluzioni “Smart Home”, creato per una casa più sicura e intelligente.

Grazie alle connessioni delle reti fisse e mobili offerte da Fastweb e alle telecamere di ultima generazione targate Ezviz sarà possibile avere sotto controllo tutti gli ambienti domestici anche da remoto direttamente da smartphone o tablet. Tutti i prodotti Ezviz contenuti nell’offerta sono semplici da installare e configurabili tramite l’app disponibile su Play Store e App Store. Dopo aver effettuato la registrazione per configurare i dispositivi, basta inquadrare il QR code sul prodotto o sul manuale d'uso e selezionare la rete wifi. Attraverso l’app sarà quindi possibile in pochi click gestire da remoto tutti i dispositivi attivati.

Roberto Chieppa, Chief Marketing & Customer Experience Officer di Fastweb

Con il lancio della nostra soluzione Smart Home vogliamo offrire a tutti i nostri clienti la possibilità di rimanere sempre connessi alla propria casa e avere tutto sotto controllo, in modo semplice e immediato, tramite dispositivi innovativi, facili da installare e gestibili tramite App. Con Smart Home nasce quindi un nuovo concetto di sicurezza domestica “always on” garantita dall’affidabilità e dalle performance dei nostri collegamenti a banda ultra larga in fibra ottica, wifi e 4G”

Tutti i “vecchi” clienti, così come i nuovi, che sottoscriveranno una offerta fissa tra Internet, Internet+Telefono o fisso/mobile convergente potranno scegliere tra due soluzioni. La prima è Starter Kit, soluzione All-in-One per muovere i primi passi nel mondo di Smart Home, che include una telecamera wifi Ezviz C6t (RF Edition) panoramica a 360°, con centrale allarmi integrata, dotata di visione Full HD con funzione audio bidirezionale Parla & Ascolta, di funzione per la visione notturna e rilevamento di movimento, un sensore porta/finestre per il controllo delle chiusure e un telecomando per la gestione dei dispositivi attivati con integrata la funzionalità di anti-panico.

In alternativa, nella nuova offerta Smart Home è disponibile la telecamera Ezviz Mini 0 Plus, wifi e full HD, dotata di illuminatore a raggi infrarossi fino a 7,5 metri con audio bidirezionale e visione notturna per coprire ogni angolo della propria casa.

Entrambe le soluzioni sono disponibili nei negozi Fastweb e presso i rivenditori multibrand autorizzati e sul sito Fastweb.

Tutti quelli che sottoscriveranno l’offerta Mobile Voce&Giga, invece, potranno richiedere Ezviz LTE Battery Cam, telecamera Full HD con modulo Wi-Fi/LTE/4G, dotata di visione notturna e rilevatore di movimento a infrarossi fino a 10 metri, utilizzabile anche in assenza di elettricità o di connessione Internet grazie alla batteria e alla SIM integrata, per una sicurezza garantita ovunque, in casa e all’esterno della casa. La telecamera può essere ritirata presso gli store monobrand Fastweb e i rivenditori multibrand autorizzati, già completa di SIM dati.