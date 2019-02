TeamSystem Communication chiude un 2018 da incorniciare

TeamSystem Communication archivia il 2018 con una lunga scia di successi e una crescita a doppia cifra; parte del merito va alla tecnologia software PBX VOIspeed.

La crescita del fatturato legato ai servizi e al software ha fatto registrare un +19% rispetto al 2017, mentre il numero netto di nuovi clienti (studi e imprese) che hanno scelto VOIspeed è cresciuto di ben 850 installazioni, portando a oltre 60.000 il numero di utenti che oggi utilizzano quest’innovativo centralino telefonico software.

La scelta strategica di ridurre l’impegno nella vendita al canale indiretto dell’hardware accessorio, che ha reso i partner liberi di utilizzare qualunque tipo di device, oltre a dimostrarsi vincente, ha permesso a TeamSystem Communication di concentrarsi al meglio sullo sviluppo e sulla vendita della tecnologia VOIspeed e sui servizi a valore aggiunto, incluse le integrazioni con software di terze parti.

Ulteriore impulso è poi arrivato dalla positiva accoglienza del nuovo VOIspeed UCloud, l’ultima versione del centralino telefonico software, che oggi può vantare una struttura SaaS multiprocesso unica nel suo genere, nonché una tecnologia proprietaria peer to peer che permette di offrire i servizi di centralino in Cloud anche con linee telefoniche tradizionali.

Zeffirino Perini, CEO di TeamSystem Communication

La nostra struttura è cresciuta sotto molti punti di vista, non solo a livello di numeri. Da un lato, infatti, abbiamo mantenuto i più elevati livelli di affidabilità e di competitività grazie alla nuova piattaforma UCloud e dall’altro abbiamo implementato processi manageriali evoluti finalizzati a far crescere l’efficienza di tutti i reparti. Il team commerciale, oltre a essere stato rafforzato, può oggi far affidamento su reparti di assistenza e delivery ulteriormente potenziati, che crediamo potranno garantirci di proseguire senza alcuna incertezza nel nostro percorso di crescita.