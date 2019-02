Plantronics, annunciato a ISE 2019 il nuovo Polycom Studio

Plantronics è da sempre all’avanguardia sui sistemi di comunicazione audio e ora entra anche nel mercato huddle room con Polycom Studio.

Questa nuova proposta si prefigge lo scopo di rivoluzionare il settore grazie alla nuova video bar plug-and-play che consente ai professionisti che usano tool come Zoom, Microsoft Teams, Skype for Business, Google Meet, Cisco Webex o Amazon Chime, via PC o Mac, di usufruire di un pratico dispositivo USB portatile che racchiude la tradizionale qualità HD audio e video delle soluzioni Polycom.

È ormai assodato che gli ambienti di lavoro open space abbiano contribuito ad un aumento enorme del numero di piccole sale riunioni, le famose huddle room. Ideali per gruppi di 2-6 persone, che vogliono isolarsi dal rumore per collaborare, e ovviamente anche con anche con colleghi che si trovano in postazioni di lavoro e sedi diverse. Tuttavia, a livello mondiale si stima che su un totale di 32 milioni di huddle room, solo il 2% di questi spazi è dotato di attrezzature per videoconferenze. Nonostante queste sale meeting siano piccole, le idee che scaturiscono da questi spazi sono importanti; Polycom Studio, offrendo un audio e video HD estremamente chiari e professionali, trasforma anche gli ambienti più piccoli in sale riunioni efficaci ed efficienti.

Joe Burton, President e Chief Executive Officer, Plantronics

Polycom Studio consente a tutti di partecipare a videoconferenze di alta qualità. Polycom Studio è il primo importante risultato della collaborazione tra Plantronics e Polycom, per rispondere alle esigenze specifiche delle huddle room degli uffici attuali.

Grazie ad una semplice connessione USB, qualsiasi PC o Mac può essere potenziato attraverso Polycom Studio, migliorando l’esperienza audio e video durante le riunioni. Attraverso le tecnologie brevettate NoiseBlock e Acoustic Fence, Polycom Studio riduce o elimina il rumore circostante, fonte di distrazioni, garantendo una comunicazione dal suono professionale. La funzione di automatic speaker tracking indirizza gli altoparlanti verso la persona che sta parlando all'interno di un campo visivo di 120° gradi. La risoluzione 4K e lo zoom elettronico 5X, offrono alla riunione una qualità ed esperienza pari a quella di uno studio televisivo.

Ira M. Weinstein, Managing Partner, Recon Research

Le aziende di tutto il mondo riconoscono l'importanza strategica delle sale riunioni, anche di quelle più piccole. Per questo motivo, nei prossimi due anni, ci aspettiamo un aumento del 15% del numero di huddle room dotate di queste tecnologie. Con il lancio di Polycom Studio, Polycom mette la sua decennale esperienza in tecnologie audio e video a servizio di spazi ridotti, il tutto ad un costo contenuto. Inoltre, sulla base di test interni, siamo sicuri che Polycom Studio possa soddisfare pienamente anche le aspettative degli utenti più esigenti.

Diversamente dalla maggioranza dei dispositivi USB disponibili sul mercato, spesso carenti di informazioni circa le modalità di utilizzo, gestione e aggiornamento, Polycom Studio si collega alla rete aziendale wireless per consentire ai responsabili IT di gestire ogni unità da remoto – sia che faccia parte di un gruppo contenuto di huddle room o che si trovi all’interno di un campus o di altri uffici nel mondo.

I clienti possono gestire facilmente Polycom Studio insieme agli altri dispositivi Polycom attraverso l’interfaccia in cloud, attraverso Polycom Device Management Service for Enterprise oppure grazie a Polycom RealPresence Resource Manager.