Panda Security, Gartner Peer Insights Customers’ Choice 2019

Panda Security ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di Gartner Peer Insights Customers’ Choice 2019, grazie alle soluzioni Endpoint Detection and Response.

Un momento sicuramente importante per Panda Security, ottenuto grazie alla piattaforma Panda Adaptive Defense.

Juan Santamaria Uriarte, CEO di Panda Security

Siamo onorati di aver ricevuto questo riconoscimento. Ci impegniamo molto per proteggere i nostri clienti da qualsiasi tipo di attacco, malware e non, per trasformare i dati sull'attività degli endpoint in insight e informazioni utili. Crediamo che questo premio sia la dimostrazione del nostro successo nel raggiungimento della nostra missione e non vediamo l’ora di aggiungere al portfolio di Panda Security e a quello dei nostri Partner di canale nuove soluzioni e servizi innovativi nell’ambito della prevenzione avanzata, del rilevamento, dell’analisi e della risposta alle minacce.



Essere nominati “Customer’s Choice” significa che Panda Adaptive Defense è stata riconosciuta come soluzione con elevato grado di soddisfazione sulla rinnomata piattaforma online Gartner Peer Insights grazie alle recensioni rilasciate da professionisti e decision maker del settore IT.

In data 17 gennaio 2019, Panda Security ha ricevuto un punteggio complessivo di 4,6 su 5 per il mercato delle soluzioni di rilevazione e risposta sugli endpoint, basato su 128 recensioni verificate.

Gartner definisce le soluzioni di Endpoint Detection and Response come quelle che registrano e archiviano i comportamenti a livello di endpoint, che utilizzano diverse tecniche di analisi dati per rilevare comportamenti sospetti, che forniscono informazioni contestuali, che bloccano attività malevole e suggeriscono rimedi per ripristinare i sistemi interessati. Secondo Gartner, le soluzioni EDR devono fornire le seguenti quattro funzionalità fondamentali:

- Rilevare incidenti di sicurezza.

- Contenere gli incidenti a livello di endpoint.

- Analizzare gli incidenti.

- Fornire linee guida di remediation.

Il tratto distintivo del modello di sicurezza offerto da Panda Adaptive Defense si basa sul monitoraggio, sulla classificazione e categorizzazione di ogni processo in corso (100%) su tutti gli endpoint della rete aziendale. Se qualcuno cercasse di compiere qualsiasi tipo di azione, gli esperti di Panda Security saranno immediatamente avvisati e ne verificheranno l’origine, come è stato fatto il tentativo e quali fossero le intenzioni alla base. Inoltre, le capacità di risposta e controllo riconosciute da Gartner permettono di reagire ancor prima che si verifichino conseguenze indesiderate.