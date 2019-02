Canon, annunciato imageRUNNER ADVANCE Gen3 3rd Edition.

Canon ha annunciato il lancio di imageRUNNER ADVANCE Gen3 3rd Edition, con sicurezza all’avanguardia e interfaccia utente aggiornata. I nuovi prodotti offrono intelligenza documentale migliorata, in virtù della grande accuratezza dei documenti scansiti.

Nella sua esperienza ultradecennale, Canon si impegna a sviluppare tecnologie innovative e performanti che possano rispondere alle esigenze sempre più complesse degli uffici moderni. Le più recenti soluzioni hardware e software di Canon sono state progettate per incrementare la produttività, grazie a una gestione intelligente dei flussi di lavoro documentali. La nostra strategia è di considerare l’MFP un ecosistema di funzionalità, in grado di interfacciarsi con qualsiasi soluzione HW e SW di qualsiasi ufficio moderno.

La sicurezza dei dati e delle informazioni è una delle massime priorità per qualsiasi organizzazione. È per questo che imageRUNNER ADVANCE mette a disposizione nuove misure preventive che consentono alle aziende di ridurre al minimo i livelli di vulnerabilità. L’ultima generazione di dispositivi mantiene tutte le funzioni di protezione delle edizioni precedenti, inclusa la Hard Disk Drive Encryption con certificazione FIPS140-2 per la crittografia dei dati, cui si aggiungono ulteriori funzionalità di sicurezza, fra cui il Secure Boot. Viene quindi effettuato un check-up completo, all’accensione del dispositivo, delle componenti hardware, software, del sistema operativo e delle applicazioni. In questo modo eventuali intrusioni non autorizzate vengono immediatamente rilevate e respinte.

La nuova funzione Syslog fornisce in tempo reale informazioni su qualsiasi evento accade sul multifunzione. Grazie all’integrazione con qualsiasi server SIEM gli amministratori possono monitorare ed analizzare le minacce alla sicurezza esistenti e potenziali. Con una maggiore trasparenza, le violazioni diventano facili da analizzare e gestire. I certificati digitali forniscono i mezzi per decrittare i dati e verificare l’integrità dei documenti scansionati o delle e-mail create dai dispositivi imageRUNNER ADVANCE. L’impiego di un sistema di sicurezza automatico di certificazione, sia con protocollo SCEP che con Network Device Enrolment Service minimizza le esigenze amministrative aggiornando autonomamente il dispositivo con le certificazioni di sicurezza più recenti.

L’informazione è il bene più prezioso di un’azienda. L’ultimo aggiornamento della piattaforma integra sofisticate funzionalità di sicurezza multilivello, in grado di salvaguardare i dati sensibili attraverso tutti i dispositivi connessi alla rete.

L’ultima edizione di dispositivi imageRUNNER ADVANCE è stata progettata per migliorare ulteriormente i flussi di gestione documentale. L’OCR è stato reso ancora più accurato grazie al motore IRIS standard su tutti i dispositivi ADVANCE. Grazie a ciò sarà possibile per qualsiasi utente digitalizzare i propri documenti e renderli ricercabili o riutilizzabili al massimo della fedeltà.

La nuova interfaccia è personalizzabile e flessibile, agevolando la gestione dei flussi di lavoro e delle attività. La piattaforma consente ai dispositivi di memorizzare i comportamenti degli utenti e offrire collegamenti rapidi per lavori precedenti o ripetitivi, combinando le funzioni del menù principale con il menù rapido e la nuova funzione di timeline.

I dispositivi saranno dotati di una connessione diretta tramite codice QR anche per utenti iOS che potranno connettersi direttamente tramite l’app fotocamera o tramite l’app Canon PRINT Business, migliorando l’interazione mobile e la flessibilità nei luoghi di lavoro.

Dato che la gestione delle informazioni continua a muoversi attraverso canali digitali, abbiamo voluto offrire ai nostri clienti un controllo dei processi e dei costi senza precedenti. La terza edizione della piattaforma imageRUNNER ADVANCE consente di risparmiare tempo e risorse incrementando la produttività grazie alla sua semplicità d’uso e ai flussi di lavoro efficienti. La nostra strategia di MFP connessa consente una gestione proattiva e una continua ottimizzazione dell’infrastruttura di stampa, mentre il miglioramento OCR agevola la gestione di ogni singola fase del ciclo documentale.

...Sappiamo che non c’è niente di meglio per le aziende di una soluzione universale. Proprio per questo motivo, abbiamo voluto assicurarci che la piattaforma imageRUNNER ADVANCE di terza generazione offrisse un servizio completamente personalizzabile, grazie al supporto di una vasta gamma di modelli e soluzioni integrate progettate per lavorare in sinergia.

Anche uniFLOW Online di Canon si aggiorna insieme ai nuovi prodotti. Le aziende possono trarre vantaggio dalla sinergia hardware/software per snellire i processi interni; uniFLOW Online 2019.1 offre funzionalità aggiuntive come Print from Cloud ed è compatibile con svariati fornitori di servizi come Box, Dropbox, Evernote, Google Drive, Microsoft OneDrive, e Microsoft SharePoint Online.