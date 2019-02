ISE 2019, il futuro della proiezione laser nella gamma NEC

Durante l’edizione ISE 2019, NEC presenterà ufficialmente i nuovi proiettori per installazioni fisse con soluzioni aperte e apparecchi ultra-silenziosi.

Ad Amsterdam presso lo stand NEC i visitatori avranno la possibilità di vedere i proiettori NEC installati in diversi scenari dal digital signage alle sale riunioni e conferenza, dalle aule universitarie ai locali di grandi dimensioni. In evidenza il know-how di NEC nello sviluppare proiettori laser per ogni settore industriale, in grado di garantire una straordinaria luminosità, qualità delle immagini e dei colori sempre impeccabili, ridotta manutenzione e basso TCO (Total Cost of Ownership).

A questo proposito, l’innovativa interfaccia Slot-In PC OPS, che consente di scegliere tra una vasta gamma di computer intercambiabili per integrare soluzioni di media playback più semplici ed intelligenti senza l’aggiunta di alcun cavo od apparecchio esterno. La gamma di proiettori laser NEC prevede anche un gruppo ottico sigillato e l’assenza di filtri. In questo modo non sarà più necessaria la manutenzione periodica, abbattendo il TCO e facendone la soluzione perfetta per applicazioni di digital signage.

Enrico Sgarabottolo, Sales Director TIGI di NEC Display Solutions Division

NEC ha il proiettore perfetto per qualsiasi applicazione. Tutti i nostri proiettori laser di nuova generazione sono totalmente future-proof, con elaborazione in ingresso 4K UHD in grado di gestire tutti i formati. Inoltre il nostro software NaViSet Administrator 2 offre un controllo perfetto dei prodotti permettendo di identificare e correggere qualsiasi errore prima di renderlo visibile alla platea. Dalla lampada al laser, dai grandi auditorium fino ai più piccoli spazi riunione, fai un salto al nostro stand per assistere ad una dimostrazione della nostra gamma di proiettori DLP e LCD e scoprire quello più adatto a produrre l’effetto WOW nella tua realtà.

Grazie all’erogazione costante di luce, elevati livelli di luminosità compresi tra i 5.200 ed i 40.000 centre lumen, la stabilità del colore nell’intero periodo di vita del prodotto, questi proiettori costituiscono la soluzione ideale in qualsiasi condizione di luce ambientale.

Per le sale riunione e conferenze, NEC presenterà il suo proiettore più silenzioso della storia, il modello P525UL, che vanta livelli di rumore incredibilmente bassi (solo 22 dB in modalità Eco), praticamente più silenzioso del ticchettio di un orologio. Il P525UL è perfetto per piccole riunioni, consentendo ai partecipanti di concentrarsi sulla presentazione senza alcun rumore fastidioso in grado di distogliere l’attenzione. Per sale riunioni di maggiori dimensioni viene proposto il modello PX1005QL, che garantisce una visione assolutamente “pixel-free” anche ad una distanza ravvicinata.

Per aule universitarie o istituti di formazione superiore sono disponibili i proiettori NEC basati sulla tecnologia laser e coerenti al principio “una volta installati, puoi dimenticarteli”. Si prendano ad esempio i proiettori montati a soffitto nelle grandi aule magne che possono essere raggiunti solo attraverso un ponteggio. Oggi grazie ai proiettori NEC muniti di gruppo ottico sigillato ed all’assenza di filtri, tutti questi problemi sono superati grazie a 20.000 ore di operatività priva di manutenzione garantite.Inoltre, tutti i proiettori laser NEC fino a 10.000 ANSI lumen rientrano nel Gruppo di Rischio 2, che non prescrive precauzioni di sicurezza con un grosso impatto sui costi di installazione ed operatività.

Infine, per ambienti di grandi dimensioni NEC mostrerà il suo modello di punta PH3501QL che vanta una proiezione laser RB con ben 40.000 centre lumen e risoluzione 4K reale, ampio spazio colore per una visual experience senza pari, perfetta per ogni tipo di scenario: stadi, eventi, concerti, musei, parchi divertimenti ecc.