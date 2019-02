Trend Micro, Alessandro Fontana è il nuovo Head of Sales

Trend Micro nomina Alessandro Fontana quale nuovo Head of Sales per l’Italia, una scelta intesa a rafforzare e definire al meglio la presenza nel settore enterprise.

Alessandro Fontana inizia il suo percorso professionale come Field Engineer presso diversi System Integrator. Dopo aver ricoperto per 10 anni il ruolo di Networking Security Consultant in Unisys, supportando i maggiori clienti enterprise del panorama italiano, passa nel 2012 in Check Point come Sales Engineer con il compito di formare e supportare i partner, fino a ricoprire il ruolo di Channel Team Leader.

Dopo un’esperienza in Fortinet, Alessandro approda In Trend Micro nella primavera del 2017, con la carica di System Integrator Alliance Manager, per occuparsi del business strategico attraverso le sinergie con le Telco, i System Integrator e i partner tecnologici Alliance Trend Micro (Microsoft, Amazon Web Services e VMware, per citarne alcuni). Con la carica di Head of Sales Trend Micro Italia, Alessandro diventa ora responsabile di tutti i clienti enterprise sul territorio, assumendo la direzione commerciale del team di sales account Trend Micro.

La nomina di Alessandro si inserisce in un percorso che vede Trend Micro impegnata nel rafforzare i propri team e l’organizzazione, con il chiaro obiettivo di continuare a essere sempre più un influencer autorevole nel mercato italiano della cybersecurity e supportare al meglio i partner e i clienti.