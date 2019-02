Check Point, David Gubiani responsabile del team di Security

Check Point Software Technologies nomina di David Gubiani in qualità di nuovo Regional Director Security Engineering Southern Europe.

In questo nuovo incarico, David Gubiani sarà responsabile del team di Security Engineering attivo nella regione del Sud Europa che comprende Italia, Spagna, Portogallo e Francia. A stretto contatto con il reparto vendite del Sud Europa, David si occuperà di guidare e ampliare il business nella regione, attuando la strategia aziendale e aumentando il grado di penetrazione di Check Point nel mercato, facendo leva su tutte le risorse possibili.

Con oltre 20 anni di esperienza nel settore della cybersecurity, David è entrato in Check Point Software Technologies nel 2012 come Security Engineering Manager dell’azienda. Sin dall’inizio, a fianco del team vendite e canale, David ha contribuito in maniera rilevante alla crescita della filiale italiana di Check Point Software Technologies occupandosi principalmente dello sviluppo dei rapporti di collaborazione tra Check Point e i propri partner e della formazione del team sulle soluzioni e sui prodotti aziendali. Prima di entrare in Check Point Software Technologies, David ha operato per importanti player del settore security tra cui RSA Security e Trend Micro.