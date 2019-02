Digital transformation, debutta ufficialmente Aruba Enterprise

Il Gruppo Aruba consolida le attività della divisione Aruba Enterprise, un vettore di business che ora acquisisce maggiore rilevanza, grazie a un brand dedicato.

Si tratta di una componente indipendente e progettata per servire al meglio i clienti che scelgono service in outsourcing al fine di cogliere le opportunità della digital transformation.

L’expertise del Gruppo Aruba si coniuga nei servizi “Cloud e Data Center” e “Trust Services”. La prima aiuta le grandi aziende e le PA ad aumentare l’affidabilità e la compliance dei propri sistemi IT, riducendone al tempo stesso i costi; tra i servizi principali si possono considerare la progettazione di intere infrastrutture - fisiche o in cloud - e la loro gestione, i servizi di Disaster Recovery, Backup e Business Continuity.

Analogamente, le soluzioni “Trust Services” sono dedicate alla dematerializzazione e certificazione dei processi, allo scopo di digitalizzare l’azienda; tra questi, sono inclusi progetti relativi all’identità digitale, certificati SSL, sistemi di strong authentication, firma elettronica o grafometrica, marcatura temporale, conservazione digitale a norma e, inoltre, servizi avanzati di PEC e fatturazione elettronica.

Aruba Enterprise si rivolge a clienti con esigenze complesse sia in termini di personalizzazione, che di dimensione dell’infrastruttura e dei volumi dei servizi con i quali si opera. La divisione è organizzata per seguire i clienti con ingegneri e tecnici altamente qualificati in ciascuna fase relativa alla fornitura del servizio.

Da quella iniziale di ascolto e definizione della soluzione appropriata, alla fase di implementazione e migrazione fino all’erogazione e gestione in esercizio. Il cliente avrà sempre personale dedicato a garanzia del massimo rispetto dello SLA concordato. Se non bastasse, all’offerta si aggiungono infrastrutture di data center proprietarie con un livello tecnologico avanzato e una grande capacità d’espansione, ma anche elevati standard certificati nelle strutture e nei processi e investimenti nelle certificazioni, nonché servizi personalizzati sulla base delle esigenze specifiche di aziende, enti e istituzioni.

Aruba Enterprise rappresenta ancora una volta le intenzioni dell’azienda di continuare ad investire nella trasformazione digitale del Paese, fare network con i system integrator, consulenti, partner e portare innovazione nelle grandi aziende e PA, centrali e locali.