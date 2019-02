NEC, annunciata la nuova gamma di soluzioni LED Direct View

NEC ha annunciato un importante incremento della propria gamma di proposte LED Direct View, per applicazioni signage e per l’utilizzo in meeting room.

La società giapponese, storicamente forte nel settore dvLED, ha investito ulteriormente, presentando novità adatte ad una grande varietà di utilizzi ed ambiti e rappresentano il risultato degli sviluppi congiunti tra NEC e S[quadrat], l’azienda all’avanguardia nel mercato dei LED acquisita da NEC nell’aprile 2018.

Le nuove soluzioni dvLED garantiscono grande affidabilità ed autonomia di funzionamento, assicurando l’investimento nel futuro. La nuova gamma di dvLED comprende le seguenti serie, molte delle quali saranno esposte presso lo stand NEC ad ISE 2019:

- Serie NEC FA2 (Passo Fine Avanzato) – moduli con ampio rapporto di aspetto 16:9 a passo fine con risoluzione standard con pixel card magnetiche intelligenti e manutenzione full-front; facile installazione grazie alla gestione cavi integrata per alimentazione e dati.

- Bundle Serie NEC FA2 – una soluzione completa per schermi di diverse dimensioni con risoluzione standard da HD a UHD. Prevede bundle con moduli LED a passo fine con pixel da 1.2 mm per permettere la visualizzazione di contenuti in elevata risoluzione ed installazione flessibile grazie al montaggio a parete o libero, su un supporto di elegante design. Ad ISE NEC mostrerà due modelli: un modulo con passi di pixel da 1.9 mm, schermo HD da 165” per signage e passi di pixel da 1.5 mm, schermo HD da 137” per sale riunioni e conferenza.

- LED Serie Q (Square) – moduli configurati con quadrati da ½ metro che possono essere installati in maniera flessibile per rispondere alle esigenze dei singoli progetti. Grazie ad una facile operatività ed installazione, la Serie Q offre la soluzione ideale per numerose applicazioni. I visitatori di ISE 2019 potranno vedere un’installazione di grande impatto che utilizza moduli della Serie Q.

- LED Serie S (Slim) – progettata per le vetrine dei negozi, la Serie S rappresenta una soluzione leggera di grandissimo valore per il settore retail. Ad ISE 2019 NEC mostrerà uno schermo per vetrina con passi di pixel da 3.6 mm basato sulla Serie S.

- LED Serie A (Poster) – design leggero ed ultra slim per applicazioni di mobile signage e way-finding e sostituzione di poster roll-up, la Serie A prevede funzionalità plug-and-play con media player integrato. I visitatori potranno ammirare un’applicazione digital signage della Serie A per un’area reception.