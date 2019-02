Philips, a ISE 2019 display al massimo delle prestazioni

Philips ha deciso di partecipare a Integrated Systems Europe 2019, mostrando a tutti i visitatori il top della produzione in tema di display. D’altronde, la multinazionale olandese gioca in casa: ISE 2019 infatti è di scena ad Amsterdam. Non poteva quindi mancare una presenza importante, durante la quale i visitatori potranno vedere i più recenti display Philips, e tra le principali innovazioni schermi frameless su 4 lati, display curvi SuperWide, innovazioni in tema green, tecnologia USB-C docking e molto altro.

Una delle feature più impressionanti che i visitatori noteranno tra i monitor Philips in mostra è il formato SuperWide 32:9. Dalle trading room, agli studi di architetti, alle agenzie di graphic design, questo tipo di formato permette i dare sfogo alla creatività, mentre assicura all’utente comfort lungo tutta la giornata, grazie al supporto regolabile in altezza con funzioni di rotazione e inclinazione e la curvatura 1800r per una visione più naturale.

Alcuni dei monitor Philips in mostra a ISE supportano la tecnologia touch-screen.

Provvisti di touch con Projected-Capacitive (P-Cap), non solo supportano fino a 10 punti, ma assicurano al tempo stesso un utilizzo in tutta tranquillità, grazie alla protezione avanzata IP54 dal contatto, da acqua e polvere. Il comfort ergonomico è altrettanto garantito, visto che questi schermi includono un supporto flessibile che abilita gli utenti a scegliere qualsiasi altezza o angolo di visione che meglio si adatti alle loro necessità.

USB-C docking è invece una interessante soluzione pratica, progettata per aumentare la produttività per i professionisti di oggi che lavorano in multi-tasking. Caratterizzato da un sottile connettore USB-C reversibile e agile, dal docking one-cable, come anche una tecnologia high-speed USB 3.1, questa soluzione di connettività abilita l’utente a trasferire i dati velocemente e in sicurezza, ricaricare i loro notebook e collegare le loro unità periferiche direttamente nel monitor per condividere file, guardare video, e molto altro ancora.

Vediamo qualche modello degno di attenzione:

499P9H – misurando 49 pollici (48.8"), questo incredibile monitor presenta un display curvo LCD SuperWide che sostituisce facilmente un doppio 27 pollici QHD. In aggiunta a una straordinaria flessibilità che il format 32:9 offre, il 499P9H include un’ampia gamma di feature innovative per una maggiore produttività e attività in multi-tasking. Queste comprendono l’USB-C docking per una migliore connettività e un trasferimento dati ad alta velocità, un interruttore integrato MultiClient KVM che permette agli utenti di gestire due PC separati simultaneamente e una webcam pop-up Windows HelloTM con riconoscimento facciale che può essere facilmente memorizzato quando non è in uso.

222B9T e 172B9T – questi monitor professionali godono di tecnologia touchscreen con 10-point p-cap touch and stylus, così come il comfort ergonomico fornito da un supporto flessibile multi-position. In più, la protezione IP54 fornisce ai professionisti la sicurezza di avere uno schermo protetto da contatto, polvere e infiltrazione d’acqua. Questi monitor altamente versatili presentano anche un’ampia gamma di opzioni di connettività incluse come il VGA, HDMI, USB 3.0 e DVI. Il 221B9T misura 21.5 pollici con un TN o display IPS mentre il 172B9T misura 17 pollici con un display TN.

241B7QGJEB – questo modello LCD da 24 pollici (23.8”) full HD LCD è al primo posto nell’innovazione sostenibile. Offre infatti una vasta gamma di performance elevate, tecnologie a risparmio energetico come un design low-power backlit per una luminosità ottimale e un consumo minimo, un PowerSensor che determina la presenza dell’utente o l’assenza attraverso innocui segnali infrarossi e riduce di conseguenza automaticamente la luminosità del monitor, infine la tecnologia LightSensor che monitora l’illuminazione dell’ambiente e regola automaticamente la luce dello schermo. Il monitor è composto da materiali leggeri, 85% di plastica riciclata post-consumo con certificazione TCO, è completamente privo di sostanze dannose come piombo, mercurio, e PVC/BFR. Tutte le parti in plastica del display, le parti in metallo del telaio e i materiali d’imballaggio sono riciclabili al 100%.

329P9H – questo monitor da 31.5 pollici (16:9) che aumenta l’efficienza, offre un display premium frameless a 4 lati con UltraClear, immagini di risoluzione 4K UHD (3840 x 2160) per gli utenti che richiedono dettagli elevati e accuratezza del colore. Equipaggiato con un pratico interruttore integrato KVM, questo monitor offre agli utenti anche la potenza e la connettività di USB-C docking, la convenienza e sicurezza di Windows Hello pop-up webcam, e l’efficienza del risparmio energetico del PowerSensor.