Trustpilot, nuove funzioni per la trasparenza delle recensioni

Trustpilot ha annunciato di aver aumentato la trasparenza delle recensioni online, grazie alla funzione di segnalazione, per la prima volta usata nel settore.

La funzione di segnalazione permette infatti ai consumatori di scoprire quanto spesso le aziende segnalano recensioni, e anche qual è il risultato finale del processo di investigazione.

Trustpilot, come è noto, permette a chiunque abbia effettuato un acquisto online di pubblicare una recensione sulla propria esperienza. Le aziende non hanno possibilità di moderare i contenuti di tale recensione, né vederla in anteprima. Tuttavia, tanto gli utenti quanto le aziende, hanno la possibilità di segnalare una recensione, se hanno la convinzione che sia contraria alle linee guida di Trustpilot, e che richieda una verifica. Quando effettua una segnalazione, l’azienda deve spiegare per quale motivo la recensione segnalata andrebbe rimossa dalla piattaforma e, da oggi, il motivo della segnalazione sarà mostrato pubblicamente sulla sua pagina del profilo.

La nuova funzione è la prima nel suo genere in questo settore e fa parte di un’iniziativa più ampia da parte di Trustpilot volta ad apportare maggiore apertura, trasparenza e collaborazione tra consumatori ed aziende sulla sua piattaforma e nel settore delle recensioni.

Peter Mühlmann, fondatore e CEO di Trustpilot

Crediamo che essere aperti e trasparenti sia la base di ogni business. Sono entusiasta nel vedere come la nostra nuova funzione sia capace di andare oltre i limiti di ció che sia possibile in termini di trasparenza all’interno del mondo delle recensioni. Il fatto di rendere pubblico il processo di segnalazione aggiunge ulteriore credibilitá a tutte le recensioni di Trustpilot, diventando cosí un altro passo verso la missione di creare esperienze sempre migliori per tutti.

L’impegno di Trustpilot verso un’apertura maggiore indica anche un coinvolgimento in prima persona per quanto riguarda la lotta contro le recensioni false e ogni tipo di tentativo di dare una rappresentazione distorta della reputazione online di alcune aziende. Questa nuova funzione è un’opportunità per le aziende per dimostrare ai propri clienti che non si ha nulla da nascondere, in quanto le stesse segnalano meno dell’1% delle recensioni.

Stine Mangor Tornmark, Senior Vice President Legal & Compliance di Trustpilot

Il nostro obiettivo è fornire questo genere di trasparenza per aiutare le aziende ad accrescere la fiducia nel brand e, ove necessario, per incentivare un buon comportamento. Continuiamo il nostro impegno nel combattere qualsiasi tentativo di manipolare il sistema e la nostra lotta per un settore delle recensioni dove le aziende non dovrebbero permettersi di censurare ciò che le persone vedono e condividono.

I dati presenti sulla pagina legata a ogni azienda sono stati raccolti a partire dal primo gennaio 2019, e forniscono ai consumatori una panoramica dettagliata del modo in cui le aziende gestiscono le recensioni su Trustpilot, qui compreso:

- Quante recensioni una determinata azienda ha ricevuto negli ultimi 12 mesi.

- Quante recensioni l’azienda ha segnalato.

- Quante di quelle recensioni sono state ripristinate online e quante sono state rimosse.

- Se le recensioni segnalate violavano o meno le linee guida di Trustpilot.

I consumatori avranno anche la possibilità di vedere che tipo di valutazione avevano le recensioni che sono state segnalate. La nuova funzione é stata progettata a seguito dell’introduzione dei motivi per una segnalazione pubblica di Trustpilot, i quali permettono agli utenti di vedere la ragione per cui una recensione viene segnalata da un’azienda, e allo stesso tempo l’attuazione di un sistema di preavviso a tre livelli con lo scopo di fermare le aziende che cercano di abusare della funzione stessa di segnalazione.alate.