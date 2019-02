Sirti, partecipazione attiva a Connext 2019 di Confindustria

Sirti è stata presente al Connext 2019, il primo grande evento espositivo e di networking digitale organizzato da Confindustria.

Sirti è ospite di Anitec-Assinform - Associazione delle imprese ICT di Confindustria – punto di riferimento per l’intero settore ICT, e ha partecipato, nella giornata odierna, con Giuseppe Ribaudo, Head Marketing & Communication di Sirti Digital Solutions, al dibattito delle 16,30, durante il quale le imprese associate si sono confrontate su temi quali Intelligenza Artificiale, Cloud, IoT, Blockchain, Security, Big Data.

Nell’ambito dell’evento Connext, si è svolto un evento organizzato da Agid “Appalti pubblici: gestire la domanda pubblica come leva di innovazione” durante il quale i rappresentanti istituzionali e industriali si sono incontrati per condividere visioni ed esperienze concrete afferenti al tema innovazione in ambito pubblico.

È anche intervenuto, nel corso della sessione pomeridiana dedicata al tema Open Innovation, Urbano Mimmo, Head Innovation & Communication of Sirti S.p.A. Il manager ha illustrato l’esperienza di cooperazione con start up innovative e il valore aggiunto ottenuto in termini di maggiore capacità di rispondere ai nuovi e crescenti fabbisogni della P.A. e del mercato in generale.