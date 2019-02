Motorola annuncia quattro smartphone della famiglia g7

Motorola ha annunciato l’arrivo di una nuova famiglia di moto g: la serie moto g7 è pronta a conquistare gli appassionati dello storico brand.

Moto g ha una lunga storia ormai, e la prima apparizione risale al 2013. Da sempre si è distinta per un eccellente rapporto prezzo/prestazioni, ed è proprio questo lo scopo di Motorola: offrire telefoni con caratteristiche premium, senza sacrificare la qualità, la convenienza e l'affidabilità che il cliente si aspetta.

Motorola ha deciso di declinare in quattro diversi modelli la nuova famiglia g7, migliorando i predecessori in tutti i campi: fotocamere migliorate, autonomia della batteria, velocità di elaborazione e display massimizzati.

Vediamo i modelli presentati:

moto g7 plus

Il modello più performante, ha una doppia fotocamera da 16 MP con stabilizzatore ottico dell’immagine. L’intelligenza artificiale viene sfruttata per le funzioni come Smart Composition e l’Auto-Smile capture, aiutando i fotografi meno esperti ad ottenere risultati eccellenti. Il processore Snapdragon 636 è il più veloce mai montato sulla serie moto g, e lo rende estremamente reattivo. Completano il quadro, il display Max Vision Full HD+ e gli altoparlanti stereo Dolby Audio.

moto g7

il display Max Vision Full HD+ da 6,2 sicuramente colpisce appena acceso lo smartphone. Il sistema a doppia fotocamera da 12 MP è dotato di effetti sfocatura, Spot Color, Auto Smile Capture e Google Lens. La velocità è aumentata del 50% rispetto alla precedente generazione, grazie allo Snapdragon 632. L’autonomia garantisce un giorno di utilizzo, e la robustezza dello schermo è assicurata dal Corning Gorilla.

moto g7 power

Il moto g7 power, nuovo modello nella famiglia moto g, è stato progettato per sfidare il punto debole degli smartphone: la durata della batteria. Non è certo un caso, quindi che monti una batteria decisamente oversize: ben 5000 mAh! Potremo quindi usare il moto g7 power per 60 ore con una singola ricarica. Anche questo modello è spinto da uno Snapdragon 632, mentre in questo caso il display è un Max Vision HD+ da 6,2".

moto g7 play

Questo modello si differenzia per uno schermo UltraWide Max Vision HD+ da 5,7" in formato 19:9, con una evidente vocazione multimediale, ben coadiuvata dallo Snapdragon 632. Aggiungiamoci una fotocamera posteriore da 13 MP con autofocus a rilevamento di fase (PDAF), ed il quadro è completo.

La nuova generazione di smartphone moto g è dotata di esclusive MotoExperience che rendono l'utilizzo dello smartphone più semplice e divertente. One Button Nav, recentemente riprogettato, sostituisce i pulsanti di navigazione con una semplice barra sullo schermo. In combinazione con AndroidTM 9.0 Pie, ad ogni swipe, tocco e pressione reagisce meglio di prima. Abbiamo anche migliorato la modalità di acquisizione degli screenshot, ora è possibile catturare screenshot più ampi del tuo schermo e modificarli subito dopo. Con queste e altre Moto Experience come il Quick Capture, la torcia rapida e l’Attentive Display, usare lo smartphone non è mai stato così facile.

Per quanto riguarda prezzi e disponibilità, ecco i dettagli:

Il moto g7 sarà disponibile in Italia da fine febbraio, in esclusiva con Amazon, a un prezzo al pubblico consigliato di 249,99 euro.

Il moto g7 plus sarà disponibile in Italia da fine febbraio a un prezzo al pubblico consigliato di 319,99 euro.

Il moto g7 power sarà disponibile in Italia da fine febbraio a un prezzo al pubblico consigliato di 229,99 euro.

Il moto g7 play sarà disponibile in Italia da fine marzo, in esclusiva con TIM, a un prezzo al pubblico consigliato di 189,99 euro.