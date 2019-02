Nutanix, ecco le date del .NEXT On Tour Italia

Nutanix ha annunciato le date del .NEXT On Tour Italia, si parlerà di hybrid cloud, iperconvergenza, IoT, cloud automation e sicurezza. Roma, Padova e Milano le tappe italiane, di questo importante momento per l’anno di Nutanix.

Alberto Filisetti, Country Manager di Nutanix Italia

Obiettivo primario di questa rinnovata edizione di .NEXT On Tour sarà quello di fornire ai partecipanti tutti gli strumenti per affrontare il loro percorso di Digital Transformation nell’era del multi-cloud, dibattendo tematiche strategiche alla base di una trasformazione di successo. Le soluzioni che proponiamo si inseriscono perfettamente nella rivoluzione in atto e, grazie ad esse, possiamo trasformare il data center dei nostri clienti, andando oltre l’iperconvergenza, per gestire con il nostro software tutti i tipi di cloud e realizzare appieno il concetto dell’enterprise cloud. Il tutto, continuando ad innovare con l’obiettivo di anticipare le esigenze future dei nostri clienti.

Ciascuna tappa sarà strutturata per approfondire queste importanti tematiche sotto punti diversi a partire dalla sessione di apertura in cui saranno presentate la vision e la strategia di Nutanix per rendere le infrastrutture più agili e per automatizzare la gestione delle applicazioni. Non mancheranno momenti di approfondimento e sessioni interattive per confrontarsi con gli esperti di mercato ed avere risposte concrete ad esigenze reali. Inoltre, sarà possibile ascoltare la diretta testimonianza di importanti Aziende che hanno scelto le soluzioni Nutanix traendone pieno beneficio.

Partecipando a .Next On Tour sarà possibile scoprire:

- Come applicare i benefici del cloud pubblico, tra cui scalabilità on-demand e risparmio, grazie a un approccio pay per use - al proprio datacenter.

- Come adottare un approccio moderno e agile all'elaborazione dei dati per competere nell’era dell’IoT grazie alla piattaforma di edge computing intelligente di Nutanix.

- Come proteggere la rete e le applicazioni con un solo clic, con soluzioni che offrono una sicurezza application-centric e protezione dalle minacce interne ed esterne non rilevabili dai prodotti tradizionali orientati al perimetro.

Nel corso di .Next On Tour sarà inoltre annunciata l’iniziativa del Nutanix User Group Italia, la community dei clienti Nutanix che nasce con l’obiettivo di offrire momenti per condividere la conoscenza e la passione per la tecnologia, l’opportunità per mettere a fattor comune e discutere idee, progetti, esperienze e best practice, nonché la possibilità di confrontarsi su tutto ciò che riguarda il mondo Nutanix e non solo.