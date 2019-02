I datacenter delle navi Costa Crociere affidati a Dell EMC

Costa Crociere ha scelto di affidarsi alle soluzioni di Dell EMC e del partner Digipoint per progettare e sostituire gli apparati di datacentre su tutte le sue navi. Una decisione che è arrivata dopo un percorso di valutazione di circa un anno, confrontando diverse soluzioni di mercato.

Giorgio Voltolini, IT Director di Costa Crociere

Le nostre navi sono ambienti molto articolati, dove si svolgono complessi processi tecnici (nautical), operativi (manutenzione, supply chain tecnica e food) e di sales/service, e tutti devono contribuire a creare una customer experience memorabile.

Giorgio Malaspina, IT Infrastructure & Operations Director di Costa Crociere

Le nostre navi sono in continuo movimento, e devono risultare autonome dal punto di vista dei Sistemi Informativi, grazie a Data Center dedicati “on board”. È fondamentale per noi garantire sempre una piena operatività.

La scelta di Costa Crociere è stata guidata in tutte le sue fasi da un'esigenza di totale affidabilità dei sistemi, che devono essere sempre “up & running”, sia per motivi di sicurezza sia per garantire la continuità dei servizi agli ospiti e all'equipaggio. In particolare, nella scelta del nuovo fornitore di tutta l’infrastruttura tecnologica, quello che più ha contato è stata la possibilità di disporre di un servizio di supporto e manutenzione globale con una copertura onsite completa e di un Technology Service Manager (TSM) dedicato, il cui ruolo primario è quello di essere un consulente di fiducia del cliente, sovrintendendo e ottimizzando le operazioni di supporto e servizio.

La necessità di avere una ridondanza totale a livello di storage ha portato il team IT di Costa Crociere a scegliere le tecnologie di infrastruttura Dell EMC, in grado di garantire un gamma completa di soluzioni end to end. Insieme a digipoint – Business Partner di Dell EMC che ha un rapporto ventennale con Costa Crociere – è stata definita e disegnata la migliore infrastruttura per rispondere alle esigenze di copertura di tutte le funzioni (dall’acquisito dei servizi da parte dei passeggeri alla video sorveglianza, all’intrattenimento a bordo delle navi alla fase di analisi dei dati).

Le soluzioni implementate prevedono una farm VMware ridondata basata su server Dell EMC PowerEdge, sistemi di storage Dell EMC Serie SC4000 e sistemi di networking Dell Serie N4000 che garantiscono alta affidabilità e continuità del servizio. A bordo delle navi sono inoltre presenti soluzioni workstation Dell EMC per i servizi photolab e per i chioschi informativi a disposizione dei passeggeri, oltre a dispositivi PC e Display per le postazioni utilizzate dagli operatori.