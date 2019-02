Johnson Controls, con Digital Vault lo smart building è reale

La piattaforma cloud flessibile e scalabile Digital Vault di Johnson Controls cerca di dare risposte alle numerose esigenze dello smart building di oggi e future

Sono infatti numerosi gli impianti in funzione in un edificio: dal riscaldamento, all’areazione e aria condizionata (HVAC), passando per sicurezza, antincendio, illuminazione e IT. Ognuno di essi genera un volume vastissimo di dati che, messi in correlazione con quelli ricavati da altre fonti, come per esempio il meteo, il prezzo giornaliero delle utility e i social media, possono essere utilizzati per rendere gli edifici più sicuri, accoglienti ed efficienti. Tuttavia questi sistemi, operando in modo indipendente, hanno un proprio linguaggio. Diventa quindi complicato sfruttare un gruppo così ampio di dati in modo corretto e puntuale.

Ed è qui che arriva in soccorso Digital Vault di Johnson Controls, piattaforma cloud flessibile e scalabile che ispeziona i silo allo scopo di acquisire dati da fonti disparate, uniformarli, archiviarli in modo sicuro e convertirli in informazioni utili per predire esigenze di business e dell’edificio, oltre a ottenere suggerimenti sugli occupanti.

Il sistema garantisce anche che i processi siano conformi a regolamenti o norme aziendali interne e consente di integrare perfettamente fonti eterogenee di dati interni ed esterni, per avere sotto controllo consumo di energia, violazioni della sicurezza, prestazioni degli impianti e utilizzo degli spazi.

Va anche tenuto conto che il ritmo del progresso tecnologico richiede ai costruttori edili un livello maggiore di analisi, flessibilità e agilità rispetto al passato, mentre, in virtù della continua riduzione dei budget, ai manager viene richiesto di “fare di più con meno”.

Grazie alla soluzione di Digital Vault è possibile vincere questa e altre sfide, dando vita a un processo decisionale più rapido, smart e basato sui dati, che posiziona al meglio le aziende in vista del raggiungimento di obiettivi di business, come, ad esempio, riduzione dei consumi, incremento della produttività e creazione di ambienti più sicuri e confortevoli.