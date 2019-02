Cambium aumenta la garanzia per wireless broadband e Wi-Fi

Cambium Networks ha annunciato di aver esteso la garanzia standard di fabbrica da tre a cinque anni agli access point Wi-Fi Enterprise indoor e agli switch cnMatrix.

Scott Imhoff, Vicepresidente senior Product Management e Marketing di Cambium Networks

Gli operatori di rete si aspettano soluzioni di connettività che siano convenienti ma anche affidabili nel tempo, ed ciò che stiamo assicurando ai nostri clienti. "Con una garanzia standard di tre anni sulle apparecchiature per esterni e una garanzia di cinque anni sulle soluzioni Wi-Fi aziendali per interni, vogliamo ribadire l'assoluta affidabilità delle nostre tecnologie.

Oltre alla garanzia estesa, l’azienda migliora la proposta di valore dell'infrastruttura wireless con servizi di gestione gratuiti della rete basati su cloud, e per il Wi-Fi, funzionalità di controller gratuita grazie a cnMaestro. Non sono previsti rinnovi annuali delle licenze o canoni di abbonamento per i numerosi servizi disponibili tramite cnMaestro, che consente di gestire la rete wireless di Cambium Network dal singolo nodo al Network Operations Center.

Rad Sethuraman, Vice Presidente di Enterprise Product Management

CnMaestro è stato giudicato particolarmente vantaggioso dai fornitori di servizi gestiti grazie alla sua capacità di supportare funzionalità multi-tenancy da un singolo account, consentendo agli MSP di gestire in modo efficiente ed efficace le reti dei loro clienti attraverso un unico pannello di controllo.

Barry Wilson, Country Manager di Eurona Ireland

Sappiamo che Cambium Networks crea prodotti altamente affidabili. È uno dei motivi per cui investiamo in Cambium Networks come fornitore principale per i nostri requisiti di rete wireless, ma è una buona notizia veder proteggere il nostro investimento con una garanzia standard più lunga.