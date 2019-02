AMD Radeon VII, GPU a 7 nm e prestazioni al top

AMD porta sul mercato la nuova Radeon VII, la prima scheda grafica per il segmento gaming con tecnologia produttiva a 7 nm al mondo.

L’acceleratore offre prestazioni elevate ed esperienze immersive negli ultimi titoli AAA, eSports e Virtual Reality (VR); supporta inoltre applicazioni di visual creation e carichi di lavoro per la futura generazione.

Basata su una versione potenziata dell’architettura Vega di seconda generazione, Radeon VII raddoppia la capacità di memoria ed offre più del doppio di memory bandwidth rispetto alla Radeon RX Vega 64.

Con Radeon VII potrete raggiungere framerate elevati in alta risoluzione, godendovi giochi in HDR con un refresh rate mai visto prima a 1080p, a 1440p e in 4K, oltre che a supportare le applicazioni di ultima generazione per la creazione di contenuti come video e foto su monitor da 8K.

Le caratteristiche principali di Radeon VII includono:

- 60 compute units, 3.840 stream processors e un clock di 1.750 MHz per giocare ad alte prestazioni con immagini iper-realistiche.

- HMB2 da 16 GB con 1 TB/s memory bandwidth e interfaccia di memoria da 4.096 bit per texture ad altissima risoluzione, ambientazioni e personaggi realistici.

- Prestazioni eccezionali con DirectX 12 e Vulkan, inclusi miglioramenti del 35% in Battlefield V e del 42% in Strange Brigade rispetto a Radeon Vega 64.

- Ottime capacità di rendering 3D, per applicazioni di editing video e carichi di lavoro di prossima generazione, tra cui prestazioni fino al 27% superiori in Blender, prestazioni fino al 27% superiori in DaVinci Resolve 15 e prestazioni fino al 62% superiori nel benchmark LuxMark rispetto a Radeon Vega 64.

Grazie al più grande ecosistema al mondo di display da gioco con tecnologia adaptive sync Radeon FreeSync, che offre più di 550 display supportati, Radeon VII offre un gameplay fluido e senza stutter per ogni fascia di prezzo. Radeon FreeSync 2 HDR offre più del doppio della luminosità rispetto a sRGB



Radeon VII è disponibile ad un prezzo consigliato di 745 euro IVA inclusa.

Inoltre, con il bundle AMD Raise the Game Fully Loaded, i giocatori che acquistano un PC con Radeon VII o una GPU Radeon VII riceveranno le versioni PC gratuite di Resident Evil 2, Devil May Cry 5 e The Division 2, tre dei titoli più attesi del 2019.