Aruba Networks, medie imprese all’avanguardia

Aruba Networks annuncia un report da cui emerge la tendenza delle medie aziende verso le innovazioni tecnologiche, alla ricerca di competenze adeguate.

I medium business, in grado di contribuire per oltre un miliardo di miliardi di euro alla economia europea, investono con rapidità in nuove tecnologie. Se è certo che il digitale sia una priorità per le imprese di ogni dimensione, altrettanto indispensabile è possedere le competenze e le capacità di gestione della sicurezza necessarie per mettere a frutto il cambiamento e non rischiare di essere superati dai competitor.

il report “The Hidden Middle”, basato sulle risposte fornite da oltre 2.700 dipendenti in ruoli di management e non-management all'interno di medie imprese, rivela diverse importanti tendenze:

- Le medie aziende sono le più attive utilizzatrici di tecnologia per il workplace: Sono quasi due terzi (63%) i dipendenti di aziende di medie dimensioni che hanno valutato buona o molto buona la “scelta di tecnologia, applicazioni e supporto IT” delle rispettive organizzazioni. Questo dato va confrontato con il 53% del campione riferito alle aziende di più grandi dimensioni. Le medie imprese sono davanti alla concorrenza anche nell'impiego di tecnologie audiovisive avanzate (come gli altoparlanti ad attivazione vocale), messe a disposizione mediamente dal 27% di aziende di medie dimensioni contro il 16% di quelle più piccole e il 22% di quelle più grandi.

- Una forte enfasi nei confronti del cloud: Circa un quarto (24%) del personale che lavora nelle medie imprese ha affermato che negli ultimi 12 mesi le rispettive aziende hanno investito a favore di software per cloud storage, contro il 17% delle grandi realtà. Le medie aziende sembrano inoltre assegnare priorità al software per la cybersecurity: nell'ultimo anno gli investimenti in quest'area sono stati riportati dal 39% degli intervistati, contro il 31% delle grandi imprese.

- E di conseguenza offrono un ambiente di lavoro migliore: Alla luce dell'enorme impegno a favore delle nuove tecnologie, chi lavora all'interno delle medie aziende è significativamente più portato (66%) a valutare come buono o molto buono il proprio “ambiente di lavoro” rispetto ai colleghi delle aziende più grandi (57%). Le imprese di queste dimensioni sono anche maggiormente pronte quando si tratta di offrire flessibilità ai dipendenti affinché possano utilizzare i loro dispositivi personali sul lavoro, cosa che viene consentita al 72% dei dipendenti delle medie aziende contro solamente il 53% di coloro che lavorano nelle organizzazioni più grandi.

- Esiste tuttavia la richiesta di una gestione più solida per seguire gli investimenti tecnologici: Più di tre quarti (77%) di coloro che lavorano nelle aziende di medie dimensioni si dichiarano d'accordo o fortemente d'accordo sul fatto che “se non gestita correttamente, l'introduzione di nuova tecnologia potrebbe danneggiare il morale dei dipendenti”; mentre il 78% concorda che “la gestione e il controllo dei dispositivi connessi da parte della mia organizzazione potrebbero essere migliorati”.

Con due terzi dei dipendenti di medie imprese (66%) che affermano che la propria azienda era “a rischio di essere superata dai concorrenti” se non fosse stata implementata nuova tecnologia, la pressione per non perdere il ritmo è evidente, ma altrettanto lo sono i pericoli ad essa associati.

Nonostante la consapevolezza della cybersecurity della propria azienda, da quasi tre quarti (74%) di coloro che lavorano nelle medie imprese arriva l'ammissione di aver tenuto durante lo scorso anno comportamenti rischiosi con i dati aziendali. Inoltre, meno della metà (48%) considera la sicurezza come responsabilità di “ogni dipendente”, rispetto ai due terzi di coloro che lavorano per le organizzazioni più grandi (66%).