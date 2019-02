Comune di Bari e SIA, una blockchain per la PA digitale

Il Comune di Bari, collaborando con SIA, ha lanciato un progetto di blockchain, finalizzato a digitalizzare il processo di gestione delle polizze fideiussorie.

È il primo esempio italiano di sperimentazione nell’utilizzo di Distributed Ledger Technology nella Pubblica Amministrazione in ambito fideiussioni. Grazie ad esso, il Comune di Bari potrà dematerializzare l’iter di rilascio da parte di banche, intermediari finanziari, assicurazioni e certificare in modo univoco e irrevocabile tali garanzie.

Ci si aspettano anche risparmi di tempo, nella gestione delle diverse fasi. Non secondaria anche l’eliminazione degli errori manuali, e la prevenzione di possibili frodi ad opera di soggetti non abilitati e legate alla presentazione di falsa documentazione.

La sperimentazione si avvarrà dell’infrastruttura tecnologica SIAchain progettata e realizzata da SIA per supportare lo sviluppo e l’implementazione, in modalità sicura e protetta, di applicazioni innovative basate sulla blockchain come, ad esempio, gli smart contract in grado di verificare accordi e contratti in modo automatizzato.

Antonio Decaro, Sindaco di Bari

Il progetto che abbiamo intrapreso in collaborazione con SIA ci permetterà di attuare le policy in materia di sviluppo di nuove tecnologie, con un significativo progresso nella digitalizzazione, con l’idea che incrementando le esperienze collegate all’utilizzo della DLT si possano generare soluzioni idonee a supportare l’operato delle PA e, al tempo stesso, innescare inediti scenari di sviluppo tecnico ed occupazionale. Questa iniziativa vuole essere una delle gemme pronta a sbocciare e moltiplicarsi, a dare frutti che possano portare valore, tanto nel mondo pubblico che in quello delle aziende private, facendo da traino anche ad altre pubbliche amministrazioni per avviare esperienze analoghe. Bari ha già raccolto la sfida dell’innovazione.