Attiva Evolution e Bitdefender, il punto sulla sicurezza

Attiva Evolution, collaborando con Bitdefender, organizza una serie di incontri per gli operatori IT, per approfondire rischi e soluzioni da adottare.

Tre le date previste: il 27 febbraio e il 7 marzo a Vicenza, e il 21 marzo a Roma. Il primo seminario sarà sicuramente molto apprezzato, con un tema decisamente caldo: Prevention vs Detection in Cybersecurity, perché non usare entrambi?

Infatti, quotidianamente aumentano i rischi per la sicurezza informatica e la cronaca arricchisce l’elenco degli attacchi con episodi sempre diffusi, seri e dalle preoccupanti conseguenze. È notizia fresca, il caso del furto a Singapore che ha visto la pubblicazione online di informazioni sensibili di 14 mila persone affette da HIV. Gli stessi giornali non sono rimasti indenni, come dimostra l’episodio che ha coinvolto alcune importanti testate statunitensi, e le istituzioni pubbliche come il parlamento australiano. Grave ma per fortuna senza conseguenze è stato il tentativo perpetrato ai danni di Unicredit.

Questo incontro di mezza giornata sarà tenuto da Gianluca Gravino (Bitdefender Sales Engineer) e Annalisa Acquaviva (Regional Channel Manager Italy) e si svolgerà in due date: il 27 febbraio presso la sede di Attiva a Vicenza, il 21 marzo Roma. Il programma prevede un approfondimento sulle soluzioni GravityZone Elite e Ultra di Bitdefender e una panoramica sulla roadmap 2019 della società di sicurezza di Bucarest.

È previsto anche un corso tecnico full day il giorno 7 marzo, dedicato specificatamente alla soluzione GravityZone. Il seminario tenuto da Gianluca Gravino passerà in rassegna diverse tematiche pratiche dal patch management, all’attivazione e utilizzo della console web, fino alla creazione deploy e management delle policy di sicurezza.