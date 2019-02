Getronics, firmato un importante contratto con Intersnack

Getronics ha annunciato di aver ottenuto un contratto di grande rilevanza con Intersnack: sette anni a supporto di 10000 dipendenti in 23 Paesi.

Sarà la multinazionale olandese a realizzare e gestire tutta l’infrastruttura IT globale di Intersnack: SIAM, customer support, networking, hardware e software, sicurezza e service desk. Sulla base di questo lavoro, toccherà ad Infor, società scelta da Intersnack, occuparsi della migrazione la propria piattaforma di ERP cloud garantendo la continuità aziendale.

Intersnack è cresciuta sia internamente che attraverso l’acquisizione di altre società, realizzando consistenti economie di scala nei diversi Paesi. Tuttavia, queste acquisizioni hanno comportato l’integrazione di infrastrutture e servizi IT aggiuntivi, portando Intersnack al punto in cui era assolutamente necessaria un’unica piattaforma e un unico ambiente, nel quale migrare tutti i sistemi esistenti e costruire quelli futuri. Ciò permetterà che le economie di scala conseguenti le acquisizioni possano essere estese rapidamente e in modo trasparente alle attività IT e alle applicazioni di business.

Henrik Bauwens, CEO di Intersnack

La centralizzazione delle operazioni IT è un passaggio fondamentale della nostra strategia di crescita; per questo motivo nove mesi fa abbiamo deciso di cedere gran parte della responsabilità di gestione dell’IT dei vari paesi a un numero ristretto di partner globali. Un outsourcing di questo livello della nostra infrastruttura è un chiaro indicatore della fiducia che riponiamo nella capacità di Getronics di implementare e gestire le basi, la piattaforma e l’infrastruttura di cui necessitiamo su scala globale per poterci concentrare sulla crescita del portfolio di brand Intersnack e del business.

Nana Baffour, chairman e Group Ceo di Getronics

Siamo consapevoli della portata della decisione di Intersnack. Accettiamo con soddisfazione questa responsabilità e siamo desiderosi di collaborare con Intersnack e Infor per offrire i servizi IT necessari in un programma di portata globale. Questo contratto è la dimostrazione della nostra capacità di comprendere le complesse esigenze delle aziende globali ma con particolari requisiti a livello locale, consigliarle e quindi offrire la soluzione idonea. L’accordo dimostra, inoltre, che ci stiamo avvicinando rapidamente all’obiettivo di essere il partner d’elezione a livello mondiale per la business transformation.

Ricordiamo in chiusura che il contratto copre 23 Paesi, venti dei quali in Europa, a cui si aggiungono India, Vietnam e Singapore.