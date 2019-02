Plustek, presentato il nuovo scanner touchscreen eScan A280

Plustek ha annunciato l’introduzione sul mercato del nuovo scanner stand-alone eScan A280, con connettività di rete Ethernet e WiFi, ed interfaccia touchscreen.

Nato per consentire la digitalizzazione e la condivisione di documenti di ogni tipo e dimensione in pochi istanti, questo modello è totalmente autonomo e molto semplice da utilizzare. Sicuramente il touchscreen da 7” facilita l'apprendimento dell’interfaccia utente. La digitalizzazione, a partire da una ampia gamma di documenti, può poi essere salvata su memorie USB, cartelle condivise, servizi FTP oppure inviata via mail o verso servizi cloud, come ad esempio Box.com, Dropbox.com, Evernote e Google Drive.

Grazie al supporto del protocollo Microsoft SMB, i documenti digitalizzati possono essere salvati automaticamente in specifiche cartelle monitorate dai software per la gestione documentale, che si occuperanno di processarli. Gli amministratori dei gruppi di lavoro, ad esempio, potranno preconfigurare i pulsanti sul touch screen, permettendo ad utenti diversi di ottenere un diverso indirizzamento delle scansioni, a tutto vantaggio della produttività.

Il nuovo eScan mette inoltre a disposizione numerosi connettori tra cui quelli per Microsoft SharePoint, OneDrive, Outlook.com, nonché FileDirector, InfoRouter, FileBound e altri su richiesta. Ogni connettore consente di semplificare il processo di collegamento con la specifica applicazione, permettendo l’invio dei documenti senza la necessità di passare dal PC. Una volta registrate le proprie credenziali e la cartella di destinazione, non resterà altro che eseguire la scansione con un semplice tocco sul touch screen.

Queste, in sintesi, le caratteristiche tecniche:

- Velocità di scansione: 20 ppm/40 ipm-300 dpi/colore, scala di grigi, bianco e nero.

- Possibilità di salvataggio e condivisione dei file verso diverse destinazioni tramite Ethernet o Wi-Fi.

- Possibilità di invio a diverse destinazioni di una singola scansione.

- Disponibilità di numerosi connettori per applicazioni e API aperte per consentire e facilitare l'integrazione.

Già disponibile in Italia, il nuovo eScan A280 è immediatamente disponibile in Italia con prezzo al pubblico consigliato di euro 649,00 IVA inclusa.