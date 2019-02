Marco Capuzzello nuovo direttore commerciale Dimension Data

Dimension Data nomina Marco Capuzzello a direttore commerciale per la filiale italiana; il manager riporterà al managing director, Emanuele Balistreri.

Capuzzello avrà il compito di guidare lo sviluppo e l’espansione di Dimension Data in Italia, per raggiungere gli obiettivi di business prefissati, contribuendo ad accelerare la digital transformation interna e dei propri clienti.

Emanuele Balistreri, managing director di Dimension Data in Italia

Siamo entusiasti di poter avvalerci dell’esperienza e delle competenze di Marco Capuzzello per poter continuare a crescere in un mercato ricco di opportunità oltre che competitivo. L’ingresso di Marco nel team di Dimension Data testimonia ancora una volta la nostra volontà di investire in risorse a valore che si traducono in un vantaggio competitivo e in una strategia per facilitare e tenere il passo dei cambiamenti del mercato.



Marco Capuzzello

Il mio ingresso in Dimension Data rappresenta un’ulteriore sfida professionale che raccolgo con molto entusiasmo. L’obiettivo del mio team sarà rendere sempre più rilevante il valore offerto ai clienti accompagnandoli nel processo di trasformazione digitale e aiutandoli a delineare una strategia IT di successo e sostenibile.

Con una laurea in Ingegneria Elettronica al Politecnico di Milano ed esperienze anche a livello globale presso i più grandi player di mercato quali IBM, Dun & Bradstreet, HP ed Hitachi, Marco Capuzzello vanta più di 20 anni di esperienza nel comparto delle vendite e una conoscenza del mercato IT a livello internazionale maturata attraverso incarichi di crescente responsabilità.

Prima di accettare questa nuova sfida, Marco ha precedentemente ricoperto il ruolo di Head of Enterprise Sales di Hitachi Vantara, Head of Enterprise Sales di Hitachi Data Systems e prima ancora, Sales Director and ITO Strategic Emerging Services Lead di HP Enterprise Services.