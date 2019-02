Cybersecurity e cyber-immunità, Eugene Kaspersky al PoliMI

From cyber security to cyber-immunity, Eugene Kaspersky ha tenuto una lecture davanti a una platea di più di 300 studenti del Politecnico di Milano.

La connettività è diventata la condizione sine qua non della sopravvivenza delle imprese moderne. La rivoluzione industriale 4.0, insieme alla rapida proliferazione dei dispositivi IOT, nasconde però grandi vulnerabilità perché la connettività, che offre grandi opportunità di sviluppo, è al contempo una grande minaccia per le industrie e le infrastrutture critiche.

Per chiarire questo concetto, Eugene Kaspersky ha fatto una panoramica delle attuali minacce informatiche, mostrando quanto il fenomeno sia cresciuto in questi anni. In particolare, ha sottolineato l’aumento esponenziale dei malware rilevati ogni giorno: in base ai dati di Kaspersky Lab siamo infatti passati da 50 nuovi malware rilevati in un giorno nel 1998 ai più di 380.000 nel 2018.

Un altro fenomeno che è cresciuto in questi anni sono le APT (Advanced Persistent Threat): attualmente il Global Research & Analysis Team di Kaspersky Lab monitora costantemente oltre 100 autori di campagne APT, scoprendo gli attacchi mirati più sofisticati e pericolosi. Gli attacchi APT prendono di mira uno specifico obiettivo e attaccano fino a quando non riescono a colpirlo.