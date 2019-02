SoftPi annuncia l’aggiornamento Omnis Studio 10 per sviluppatori

Specializzato nel mercato ICT, SoftPi ha voluto presentare Omnis Studio 10: un aggiornamento all’avanguardia che assicura i migliori risultati con meno risorse. Omnis Studio 10 è la nuova versione dell’ambiente di sviluppo di applicazioni web e mobile di Omnis Software, che rappresenta un upgrade rivoluzionario per sviluppatori ed imprenditori.

Bob Whiting Direttore Generale di Omnis Software

Nell’economia odierna, la trasformazione digitale di tutti i settori aziendali rappresenta la chiave del successo. Per molte aziende, il lancio di un prodotto sul mercato prima della concorrenza può essere fondamentale. Allo stesso tempo, sta diventando sempre più difficile trovare capacità di sviluppo sufficienti. Dunque, l'alta produttività di Omnis Studio è essenziale, poiché si possono realizzare progetti con team di sviluppo significativamente ridotto.

A 22 anni dalla nascita di questo ambiente di sviluppo, a seguito di un importante e strategico investimento nel settore ricerca e sviluppo dell’azienda, questa nuova release rappresenta tutt’altro che un semplice progresso evolutivo della piattaforma.

Andrea Guidi, Sales and Marketing Manager di SoftPi

La versione 10 offre dei miglioramenti significativi per gli sviluppatori. Sono state aggiunte molte più funzioni ed è stata particolarmente ottimizzata la facilità d’uso. Questo consente ai manager IT, ai direttori IT e agli imprenditori la possibilità di ottenere risultati migliori con meno risorse.

Come conseguenza di questa analisi e di un’intensa comunicazione con i propri clienti, Omnis Studio 10 include le seguenti caratteristiche fondamentali:

- Nuovo Method Editor e Code Assistant

Nella nuova versione l’Editor dei metodi è stato migliorato in modo significativo rendendo il coding più veloce eliminano gli errori e semplificano la manutenzione per migliorare e velocizzare notevolmente il processo di sviluppo, soprattutto quello di applicazioni web e mobile. Infatti ora è possibile inserire il codice Omnis direttamente in ogni riga di comando in un metodo, con l’aiuto aggiuntivo del Code Assistant.

- Un Codice per qualsiasi device

Un solo codice che consente agli sviluppatori di lavorare ad un’applicazione su una piattaforma e poi di distribuirla a qualsiasi altra, incluso ai desktop sia Windows e macOS, sul web in ogni browser o su tutti dispositivi mobile (Android e iOS). In questo modo, si risparmierà tempo e si garantirà un migliore utilizzo delle risorse.

- Remote Debugger

La funzione Remote Debugger permette di eseguire il debug dalle app, anche se non si è in ufficio, risparmiando così tempo e fatica. Questo nuovo elemento migliora ulteriormente la funzione Debugger esistente di Omnis Studio e consente agli sviluppatori di supportare al meglio i loro clienti.

- Conforme alle Linee Guida per l’Accessibilità del Contenuto Web

La versione 10 ha un set completo di funzionalità per supportare le Linee Guida per l’Accessibilità del Contenuto Web (WCAG 2.0) per aiutare a rendere le applicazioni più accessibili, principalmente per le persone con disabilità.

- Nuovi controlli JavaScript

In Omnis Studio 10 sono presenti nuovi controlli JavaScript per aiutare gli sviluppatori nella creazione di app avvincenti e user-friendly.