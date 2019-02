NetApp e Cisco, machine learning e AI spingono FlexPod

FlexPod, la soluzione di infrastruttura convergente di NetApp e Cisco, è sempre più standard e leader di mercato, grazie a tecnologie sempre all’avanguardia.

Sono i numeri a certificarlo: 10 miliardi di vendite in solo 9 anni, e un tasso di crescita che ha permesso di guadagnare oltre il% di quita di mercato negli ultimi due anni. Oltre 9000 i clienti che stanno usando FlexPod, e più di 170 i design prevalidati, a copertura di quasi tutti i workload del data center. Inoltre, nuovi Workload come l'intelligenza artificiale, il machine learning e l'EPIC vengono integrati nel tempo.

Lo standard FlexPod può gestire sia applicazioni mission-critical di grandi dimensioni che carichi di lavoro edge. Innovazioni entusiasmanti come AI, ML o EPIC healthcare sono inserite negli stessi componenti standard di soluzioni leader di settore, come gli array di storage FAS e AFF di NetApp, i server Cisco Unified Computing System e gli switch Cisco Nexus. FlexPod è in continua evoluzione e modernizzazione. Grazie all’aggiunta di nuovi Cisco Validated Designs e NetApp Validated Architectures alla sua famiglia di oltre 170 soluzioni standard, garantisce alte prestazioni per supportare moderne applicazioni aziendali utilizzate dalle più grandi e complesse aziende mission-critical come Oracle RAC, Microsoft SQL Server e SAP.

Lo standard FlexPod integra continuamente nuove applicazioni, carichi di lavoro e tecnologie per garantire ai clienti una roadmap a lungo termine sia per quanto riguarda le applicazioni che i miglioramenti tecnologici. In questa area, FlexPod è unico nel suo genere perché offre garanzie costruite nel corso degli anni, con il supporto di migliaia di clienti e centinaia di applicazioni mission critical in tutto il mondo.

Oggi FlexPod sta portando la sua posizione di leader nei carichi di lavoro mission-critical e lo standard FlexPod nel campo dell’Artificial Intelligence e del Machine Learning, alimentando le moderne applicazioni aziendali con le ultime innovazioni della piattaforma, tra cui:

- FlexPod per l'Intelligenza Artificiale

- NVMe end-to-end

- Tecnologie di prossima generazione, come i server Cisco UCS 480 ML M5 con GPU NVIDIA

- Ultime versioni delle applicazioni enterprise

- Integrazione cloud migliorata

- Supporto unificato da parte di un singolo vendor

- Library CVD e NVA con oltre 170 soluzioni

Bob Olwig, Vice President of Corporate Business Development di WWT

WWT è entusiasta di collaborare con NetApp per lanciare una soluzione rivoluzionaria che fornisce ai system integrator come WWT una soluzione convincente per affrontare un segmento che sta esplodendo come quello dell’Intelligenza Artificiale e del Machine Learning, e della piattaforma CI connessa al cloud che i nostri clienti si aspettano da noi. FlexPod è una piattaforma affidabile in grado di combinare i migliori prodotti di elaborazione, rete, storage e gestione in un'architettura facile da implementare. FlexPod è un'architettura affidabile e collaudata di NetApp e Cisco che integra l'ampio portafoglio di soluzioni e servizi di WWT per il deep learning, offrendo ai clienti uno stack AI che può essere implementato rapidamente con estrema efficienza e ridurre qualsiasi rischio.

Raphael Meyerowitz, Presidio, Vice President, Office of the CTO

Presidio è entusiasta di essere parte del lancio di una grande innovazione con Intelligenza Artificiale/ Machine learning e Deep Learningsu FlexPod, che è un'architettura affidabile e collaudata nel settore. La movimentazione in tempo reale di grandi set di dati da edge a core o da core al cloud è impegnativo, e chi è alla ricerca di continue innovazioni vuole un modo per convertire e massimizzare il valore dei dati indipendentemente da dove risiedano. FlexPod con i suoi Data Fabric, la gestione unificata UCS, con tecnologia all-flash e elaborazione assistita da GPU NVIDIA in una configurazione pre-convalidata, offre ai clienti la scalabilità, la scelta, il controllo, l'efficienza e la disponibilità necessari per gli ambienti di deep learning.

Zeki Yasar, Director of Emerging Technology, ePlus Technology

FlexPod è un'architettura di soluzioni che molti dei nostri clienti scelgono da anni per fornire una base infrastrutturale solida e scalabile per iniziative tecnologiche cruciali. Con l'introduzione di FlexPod AI, i clienti possono ora supportare l'aggiunta di capacità di deep learning all'avanguardia per i loro servizi più strategici senza le sfide operative che spesso accompagnano i metodi di sviluppo delle applicazioni. ePlus è orgogliosa di essere in prima linea nella fornitura di soluzioni AI ottimizzate combinando tecnologie Cisco e NetApp con le nostre offerte di servizi professionali leader del settore.

Un esempio di come lo standard FlexPod garantisce le prestazioni delle moderne applicazioni enterprise con elaborazione, storage e fabric di prossima generazione è la soluzione validata NVM end-to-end. L’introduzione di NVMe da parte di FlexPod dallo storage per passare al server aumenta le prestazioni complessive delle applicazioni fino al 60%. Grazie all'impegno di NetApp e Cisco, queste nuove tecnologie si integrano in FlexPod molto più velocemente rispetto alle soluzioni concorrenti.

Il nuovo FlexPod AI garantisce anche le prestazioni e l'affidabilità delle moderne applicazioni aziendali AI e ML con elaborazione, storage e fabric di prossima generazione in una soluzione convalidata. I pluripremiati array di storage NetApp AFF, l'ultimo UCS C480 ML M5 con GPU NVIDIA, gestiti con ONTAP OnCommand e UCS Manager, lo rendono una soluzione ideale per i carichi di lavoro AI e ML. FlexPod è già attivo su SQL Server e nei database Oracle in tutto il mondo.

Lo standard FlexPod integra inoltre servizi cloud avanzati con l'unico stack di infrastruttura ibrida e multicloud convergente che sfrutta NetApp Data Fabric, un'architettura e un set di servizi di dati che offrono funzionalità coerenti su una vasta gamma di endpoint che si estendono in ambienti on-premise e in cloud multipli.

Data Fabric semplifica e integra la gestione dei dati attraverso il cloud e on-premise per accelerare la trasformazione digitale; fornisce data services su hybrid cloud coerenti e integrati con visibilità e approfondimenti e garantisce accesso e controllo dei dati, oltre che la loro protezione e sicurezza. FlexPod è un'infrastruttura standardizzata che viene considerata affidabile dai clienti di tutto il mondo. Allo stesso modo in cui la standardizzazione ha portato a una maggiore innovazione perché i dispositivi elettrici potevano concentrarsi sull'applicazione e non sulla progettazione elettrica, FlexPod consente al cliente di concentrarsi sulle proprie applicazioni e attività, non sulla propria infrastruttura.