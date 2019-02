OKI Europe sponsor della prima edizione di Experience Retail

OKI Europe sponsorizza la prima edizione di Experience Retail, dimostrando una grande attenzione alla evoluzione del mondo retail.

La società giapponese sceglie, come ben scritto nel proprio DNA, di essere apripista anche in questa nuova esperienza. E lo fa promuovendo nuovi ambiti di incontro e di networking tra pionieri e protagonisti indiscussi dell’intera filiera della distribuzione in-store.

Il polo di Bologna Congressi sarà teatro dell’operato di OKI, che mostrerà ai professionisti del retail le proprie soluzioni che puntano a rendere la comunicazione in-store più smart, versatile e immediata.

Le stampanti della Serie C800 e gli MFP della Serie MC800 saranno i protagonisti dello stand OKI.

Entrambe le serie sono basate sulla tecnologia di stampa toner LED proprietaria e stampano in quadricromia, con una risoluzione massima di 1.200 dpi. Ambedue sono in grado di gestire supporti fino al formato A3, con la possibilità di realizzare anche banner con dimensioni fino a 297x1.300 mm, particolarmente interessanti per la comunicazione in-store.

Le serie C800 e MC800 sono adatte a soddisfare in maniera completa le necessità di comunicazione visiva all’interno di negozi, boutique, piccole catene e franchising, con la possibilità di coniugare qualità, versatilità e un TCO tra i più bassi sul mercato.

Per mostrare concretamente le potenzialità delle soluzioni OKI e la semplicità di utilizzo da parte dei retailer, nel corso della giornata lo stand diverrà il palcoscenico per eventi live presentati dalla Adobe Guru Michela Di Stefano. La grafica ed esperta di comunicazione mostrerà ai visitatori come chiunque, partendo da zero, possa costruire in pochi passaggi la propria comunicazione visiva realizzando in tempo reale banner e materiale pubblicitario personalizzato con il dato variabile, sfruttando le potenzialità delle stampanti OKI Serie C800 e degli MFP della Serie MC800.