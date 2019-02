Darktrace, la cyber defense al servizio di Kasanova

Darktrace ha annunciato di aver fornito a Kasanova la propria tecnologia di intelligenza artificiale, per difendere i 500 negozi dalle minacce informatiche.

Per Kasanova, azienda retail con un ecosistema digitale complesso, il successo di un attacco informatico sarebbe doppiamente dannoso: tanto in termini finanziari, quanto per il grande danno di immagine conseguente.

Oltre alle minacce provenienti dall’esterno, Kasanova deve prestare attenzione anche alle crescenti vulnerabilità provenienti dall’interno, come le connessioni anomale a siti sconosciuti e i tentativi non autorizzati di installazione del software. Il team di sicurezza ha conseguentemente implementato Darktrace in modo da proteggere la superficie di attacco, che si espande man mano che l’azienda cresce, offrendo una visibilità completa sugli sui ambienti SaaS, cloud e IoT.