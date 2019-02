Netwrix, ecco il rapporto sui rischi IT del 2018 in Italia

Netwrix ha redatto il report sui rischi IT del 2018 in Italia, intervistando 164 professionisti IT. Sono i dipendenti il vero rischio per i dati aziendali.

L’indagine ha coinvolto prevalentemente piccole e medie imprese, indicando le esperienze e i piani delle aziende italiane per affrontare sei rischi IT: danni fisici, furto di proprietà intellettuale, perdita di dati, violazione dei dati, interruzione del sistema e sanzioni di conformità.

Piuttosto interessanti i dati che sono emersi:

- Complessivamente, il 71% degli intervistati afferma che i propri dipendenti hanno maggiori probabilità di compromettere la sicurezza dei dati.

- La tipologia degli utenti coinvolti nella maggior parte degli incidenti sono membri del team IT (55%), dipendenti regolari (53%), consulenti (28%) e manager di livello medio (21%).

- Gli utenti aziendali abituali sono responsabili del 50% degli incidenti che hanno causato la perdita di dati, del 46% delle violazioni dei dati e del 45% dei furti di proprietà intellettuale.

- I membri del team IT sono responsabili del 45% dei casi di danni fisici e del 61% dell'interruzione del sistema.

- Il 59% dei professionisti IT italiani ha dichiarato di dover migliorare il rilevamento degli incidenti per mitigare meglio i rischi IT.

- Il 28% delle aziende italiane non conosce le modalità con cui i propri dipendenti gestiscono i dati sensibili.

- Il 69% delle aziende italiane ha effettuato la valutazione del rischio IT almeno una volta, ma solo il 14% rivaluta regolarmente i rischi IT.