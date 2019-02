Ricoh, la multimedialità al servizio di Ascom Torino

Ricoh è stata scelta da Ascom Torino per rinnovare tecnologicamente la sala multimediale in cui vengono svolti eventi ed attività formative.

Ascom è sempre particolarmente sensibile verso le nuove tecnologie, ed il reparto IT segue con attenzione il mercato, cercando di volta in volta le soluzioni più idonee a migliorare i servizi offerti dalla associazione.

Denis Grimaldi, Responsabile ICT di Ascom Torino

L’aggiornamento tecnologico della sala è essenziale per una fruibilità efficace dei numerosi eventi formativi e di aggiornamento indispensabili per la riqualificazione delle imprese associate.

Dato che molte delle tecnologie presenti nella sala erano ormai insufficienti per soddisfare le esigenze di Ascom, si è reso indispensabile procedere ad un ammodernamento che permettesse di continuare ad offrire servizi di alta qualità alle aziende associate.

Nella selezione del partner con cui realizzare questo progetto, la scelta è caduta su Ricoh, con cui Ascom vanta una collaborazione di lungo corso, avviata in ambito printing e poi evoluta con forniture di PC e soluzioni per postazione di lavoro.

Giovanni Distefano, reparto IT di Ascom Torino

Ricoh è per noi un fornitore strategico in grado di offrirci supporto tecnico di qualità e consulenza per un’innovazione continua.

Partendo dall’analisi delle specifiche necessità e delle tecnologie già installate nella sala multimediale, Ricoh ha realizzato un progetto completo chiavi in mano che ha generato innovazione salvaguardando gli investimenti già effettuati.

Integrandole con i sistemi già presenti, Ricoh ha selezionato e implementato soluzioni audio/video, tra cui sistemi per l’audioconferenza, che hanno migliorato la gestione delle attività svolte in sala.

Oltre ad essere innovative, le tecnologie sono assolutamente user-friendly per cui possono essere utilizzate in autonomia dagli utenti della sala senza che sia necessaria la presenza di personale IT. Ricoh ha comunque garantito attività di formazione in modo che i sistemi vengano utilizzati in tutte le loro potenzialità.