L’IT transformation si evolve, ecco la vision di Rittal

Durante l’IT Infrastrucure Day Rittal presenterà la sua visione dell’IT transformation e cosa significa l’evoluzione del comparto nell’era dell’edge computing. L’occasione sarà quella dell’evento IT Infrastructure Day, che si terrà a Milano il 19 marzo (Hotel Michelangelo - Piazza Luigi di Savoia, 6).

Alessio Casagrande, Product Manager & Solution Architect della Divisione IT di Rittal, spiegherà come l’infrastruttura IT gioca un ruolo importante nella digitalizzazione dei processi, illustrando come le soluzioni Rittal siano in grado di supportare le sfide dei mercati nell’era di Industria 4.0.

Nel contesto evolutivo dei fenomeni che contraddistinguono l’IT transformation delle aziende, il Data-Center riveste un ruolo strategico perché deve garantire alta affidabilità, continuità ed efficienza assicurando anche un alto grado di flessibilità per affrontare le peculiarità dei trend tecnologici e le sfide dei mercati.

Le nuove tecnologie emergenti, specialmente nel mondo del manufacturing, richiedono tempi di latenza e risposta ridotti e determinano la necessità di un calcolo distribuito anziché concentrato sul cloud. La capacità progettuale, le architetture e la standardizzazione dei sistemi e dei processi sono determinanti per garantire soluzioni performanti e scalabili in grado di far fronte alle nuove esigenze.