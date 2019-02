Synology DS2419+ e DS1019+, NAS resilienti per le imprese

I nuovi DiskStation DS2419+ e DS1019+ ampliano l’offerta NAS di Synology, soluzioni desktop scalabili e resilienti per le piccole e medie imprese.

Nel dettaglio, DS2419+ include spazio di storage ampio e scalabile, equivalente ad un server rack: supporto fino a 12 slot in un singolo dispositivo, il DS2419+ offre uno spazio di storage importante, equivalente a un server rack 2U. Se il NAS viene connesso a un'unità di espansione DX1215, il volume di archiviazione può essere ampliato fino a 336 TByte. La macchina sfrutta una CPU quad-core e memoria DDR4 espandibile fino a 32 GByte. La CPU quad-core a 2,1 GHz è in grado di gestire processi di storage avanzati e la ram SODIMM DDR4 da 4 GByte può essere espansa fino a 32 GByte.

È disponibile uno slot di espansione PCIe 3.0: è possibile installare periferiche PCIe aggiuntive, a seconda dello scenario di utilizzo. Oltre alle quattro porte 1GbE integrate, è disponibile una scheda di rete (opzionale) che porta il throughput di rete a 1.700 MBps. È disponibile anche la M2D18, una scheda adattatore M.2 SSD NVMe/SATA, per massimizzare le prestazioni IOPS causali.

Il file system BTRFS mette a disposizione con 65.000 istantanee di sistema e 1.024 istantanee per cartella condivisa: il DS2419+ supporta una tecnologia di istantanee avanzato grazie al file system BTRFS. In caso di disastri, la protezione dei dati, rapida e periodica, garantisce la sicurezza e la disponibilità dei dati delle cartelle condivise e delle macchine virtuali negli iSCSI LUN.

Analogamente, il design scalabile del DS1019+ permette l'espansione dello spazio di archiviazione con il minimo sforzo: è il server ideale per la condivisione dei file, il backup e il ripristino dei dati. Equipaggiato con 8 GB di memoria dual-channel e il supporto per la cache SSD NVMe, il DS1019+ offre prestazioni adeguate ad applicazioni con elevato I/O e alla virtualizzazione.

Tra le peculiarità di questo modello:

- Archiviazione scalabile: Fino a 140 TByte con una sola unità di espansione;

- Memoria dual-channel: equipaggiato con due moduli di memoria di 4 GB (capacità totale di 8 GByte);

- Due slot SSD M.2 integrati: Un valore elevato di IOPS casuale tramite la cache SSD NVMe;

- Elevate prestazioni: throughput sequenziale criptato a oltre 225 MB/s in lettura e in scrittura;

- Capacità di transcodifica video 4K in tempo reale a due canali per un'esperienza superiore di condivisione e streaming di video in ultra-HD. L’unità Consente anche di sfruttare la tecnologia di riconoscimento immagini di Synology Moments, che organizza automaticamente i tuoi preziosi ricordi.