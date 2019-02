La crescita di WatchGuard continua, specialmente in Italia

È a doppia cifra la crescita fatta registrare da WatchGuard nel Sud Europa e il nostro Paese risulta il primo per quello che riguarda le vendite a livello globale. Il dato è stato reso ufficiale a Seattle dove WatchGuard Italia ha sbancato aggiudicandosi tutti i più importanti riconoscimenti che il produttore di soluzioni di sicurezza di rete assegna ogni anno durante il kick off aziendale. L’italia si è aggiudicata il premio come “Top Sales Territory 2018” a seguito degli straordinari risultati raggiunti rispetto a tutte le altre country in cui la multinazionale americana è presente.

L’Italia si è aggiudicata anche premi individuali con Ivan De Tomasi, Country Manager WatchGuard Italia, “Sales Person of the Year”.

Ivan De Tomasi Country Manager WatchGuard Italia

Credo siano premi che confermano l’ottimo lavoro svolto da tutto il team italiano, ma un grande riconoscimento va anche ai nostri partner senza i quali questi risultati non sarebbero stati possibili. In Italia abbiamo saputo creare nel corso degli anni un ecosistema di partner che collabora attivamente con noi: come WatchGuard cerchiamo di mettere a disposizione tutto il supporto necessario e di essere vicini anche sul campo, ma ai nostri partner va sicuramente riconosciuta la capacità di seguire molto bene i clienti, aiutati certamente anche dall’affidabilità dei nostri prodotti.”.

È italiano anche il “Deal of the Year” più importante, con il progetto per la S.I.A.E. guidato da Giacchino d’Amore, Channel Account Manager per il Centro-Sud Italia.

Non è solo l’Italia che performa bene. WatchGuard ha registrato una crescita a doppia cifra in tutto il Sud Europa.