Rosenberger OSI, ecco il terzo centro produttivo in Messico

Rosenberger OSI ha annunciato di aver aperto il proprio terzo centro produttivo in Messico. Tre milioni di euro investiti, e lavoro per circa 350 persone.

Il noto produttore di infrastrutture di cablaggio in fibra ottica si espande anche nel continente americano. Dopo le sedi produttive di Taksony in Ungheria, e Ausburg in Germania, ecco Apodaca in Messico.

Grazie al nuovo stabilimento, l’azienda sarà molto più vicina al mercato americano, riducendo i tempi ed i costi derivanti dalla logistica.

Thomas Schmidt, Managing Director di Rosenberger OSI

Con lo sviluppo della nuova sede in Messico stiamo continuando il nostro percorso di crescita aziendale. Nel nuovo stabilimento di Apodaca, distribuito su uno spazio di 4.000 metri quadrati, vengono gradualmente create diverse linee di produzione progettate per una capacità totale di tre milioni di componenti all’anno. L'apertura dello stabilimento in Messico ci porta più vicino ai nostri clienti, il che ci consente di mettere in maggiore evidenza il nostro know-how nel cablaggio.

L'obiettivo della nuova sede è la produzione di soluzioni di cablaggio ad alta qualità nel segmento delle telecomunicazioni. Anche le soluzioni per datacenter devono essere continuamente proposte sul mercato americano e Rosenberger OSI dispone adesso di un ampio portafoglio di sistemi di cablaggio in fibra ottica e in rame.