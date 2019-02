PayPal Free P2P, il pagamento digitale si evolve

Per molti, PayPal è sinonimo di pagamenti online, e nei fatti è spesso la prima scelta, per una serie di ragioni che ne hanno decretato il successo su scala mondiale.

Un successo che sembra non conoscere soste. Federico Zambelli Hosmer, Country Manager di PayPal Italia, ha snocciolato cifre che farebbero gola a qualsiasi azienda. +17% di clienti attivi, +46% nei pagamenti fatti tramite device mobile e 267 milioni di utenti, in oltre 200 Paesi.

Insomma, la società americana è assolutamente in salute.

Nonostante questo, PayPal è costantemente alla ricerca di nuove soluzioni per agevolare i propri clienti, oltre che raggiungerne di nuovi. Zambelli Hosmer ha quindi svelato i risultati di una ricerca condotta da PayPal, dalla quale emerge come l’Italia sia il Paese Europe nel quale si usa meno di frequente inviare soldi a parenti o amici.

Infatti, a fronte della media europea del 38%, da noi solo il 28,2% usa un qualsiasi metodo di trasferimento di denaro. Anche quando lo si fa, si tende ancora a preferire il bonifico bancario. Eppure, il campione intervistato ha ammesso di raccogliere denaro, in occasioni piuttosto comuni: ad esempio, un regalo di compleanno o una cena fra amici. Questa operazione, ammettono gli intervistati, si rivela spesso complicata per via dei metodi utilizzati per raccogliere le somme.

PayPal ha deciso di agevolare in ogni modo queste operazioni: Free P2P è la risposta a queste esigenze. Grazie a questa nuova modalità, si potranno trasferire fondi fra amici e parenti senza pagare alcun costo o commissione.

Federico Zambelli Hosmer

I risultati della nostra ricerca contribuiscono a comprendere in quale modo i consumatori utilizzano il loro tempo e denaro, oltre che a dare indicazioni più ampie sull’evoluzione dei metodi di pagamento digitali. In qualità di azienda leader nel settore dei pagamenti digitali, PayPal si impegna a consentire ai consumatori di effettuare pagamenti e trasferimenti di denaro con la massima rapidità praticamente da qualsiasi dispositivo, con pochi clic.

Abbiamo sollevato due obiezioni, e il manager italiano ha risposto esaurientemente ad entrambe.

In primo luogo, cosa avviene quando il destinatario dei fondi non è cliente PayPal? Nessun problema: riceverà un SMS o una e-mail, in cui si invita a registrare un nuovo account PayPal in cui verranno trasferiti i fondi raccolti. Ricordiamo che l’iscrizione è totalmente gratuita. Come per qualsiasi altro utente, il ricevente potrà disporre del saldo a proprio piacimento: come metodo di pagamento per acquisti online, trasferirli a propria volta verso altri utenti, oppure scegliere di riceverli su un conto corrente abbinato all’account.

La seconda obiezione è rivolta ad eventuali abusi del mondo merchant online. Infatti, ingolositi dall’assenza di commissioni, questi potrebbero suggerire un pagamento non come acquisto di beni/servizi, ma come semplice transazione fra amici o familiari. Consapevoli di questo, risponde il country manager, in PayPal hanno strumenti in grado di verificare eventuali anomalie nelle transazioni effettuate con un account venditore. Un repentino o comunque significativo aumento delle transazioni non come professionista, ma come utente privato, farebbe subito scattare i doverosi controlli.

È molto importante che un acquisto effettuato tramite PayPal avvenga sempre selezionando il pagamento di beni o servizi: solo in questo modo si è tutelati da PayPal stessa, in caso di comportamenti scorretti di un venditore.

Sicuramente si tratta di una piacevole novità, che non mancherà di soddisfare un discreto numero di utenti. Altrettanto certamente non sarà una rivoluzione come PayPal cerca di comunicare, ma ogni attività volta ad aumentare l’uso della moneta elettronica in un Paese tradizionalmente arretrato da questo punto di vista è la benvenuta.