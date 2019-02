Palo Alto Networks, pianificata l’acquisizione di Demisto

Palo Alto Netwkors ha reso noto di aver trovato un’intesa per l’acquisizione di Demisto, attiva nel mercato security orchestration, automation and response.

Il valore della transazione sarà pari a 560 milioni di dollari, soggetti ad aggiustamenti, parte in contanti e parte in azioni. L’operazione dovrebbe essere portata a termine nel terzo trimestre fiscale di Palo Alto Networks.

Grazie alle tecnologie di orchestrazione e automazione di Demisto, la strategia Application Framework della società americana avrà una significativa accelerazione, agendo anche da volano per offrire threat prevention e response immediate ai team di security.

I playbook automatizzati di Demisto consentono di ridurre gli alert che richiedono intervento umano fino al 95 percento, permettendo ai security team di focalizzarsi sulle minacce più complesse. Questo approccio consentirà a Palo Alto Networks di potenziare ulteriormente l’uso di tecnologie AI e di machine learning per l’automazione di parti significative della security operation dei clienti.

Demisto ha sviluppato una strategia go-to-market molto efficace che le ha permesso di attirare più di 150 clienti, il 25% dei quali sono aziende Fortune 500 e comprendono organizzazioni di rilievo nei mercati healthcare, high technology, servizi finanziari e altri. Demisto prevede di continuare a nel suo rapido percorso di crescita e sfrutterà la distribuzione di Palo Alto Networks per raggiungere i suoi obiettivi. Al tempo stesso, Demisto collaborerà con il team della società americana per rafforzare l’integrazione esistente con l’Application Framework.