Arrow e Paessler, siglato un accordo per la distribuzione

Arrow e Paessler hanno comunicato di aver firmato un accordo per la distribuzione del software di monitoraggio infrastrutture IT PRTG Network Monitor.

Grazie a questo accordo, Arrow inizierà la distribuzione del software in Italia, oltre che in Grecia, Cipro e Malta. Sia il distributore che Paessler dimostrano nei fatti di credere nel mercato Southern Europe, destinato ad essere uno di quelli a maggior crescita nel prossimo futuro.

PRTG è una soluzione di monitoraggio unificata all-in-one che consente ai professionisti dell’IT di sapere in qualsiasi momento cosa succede nell‘intera infrastruttura IT, monitorando costantemente le performance di reti, sistemi, hardware, applicazioni e dispositivi connessi. Dashboard personalizzabili semplificano il monitoraggio di tutta l‘infrastruttura, dallo stato di salute generale della rete, alle prestazioni dei singoli dispositivi fino ai dettagli granulari. PRTG invia specifici alert ai responsabili IT quando viene toccata una qualsiasi soglia di performance preassegnata, assicurandosi che siano i primi a essere informati sull’insorgenza di eventuali criticità.

L’accordo tra Arrow e Paessler permetterà ai reseller di offrire una soluzione completa di monitoraggio dei vari apparati informatici. Inoltre consentirà ai clienti di supervisionare l’intera infrastruttura IT, nonché reti, hardware, applicazioni e dispositivi, il tutto corredato dalla consolidata expertise assicurata dai servizi a valore del distributore, esperto anche nelle soluzioni per il data center.