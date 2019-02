Qualcomm, novità tecnologiche 5G al Mobile World Congress

Qualcomm ha annunciato la propria presenza al Mobile World Congress, con le proprie tecnologie 5G New Radio, ed il modem 5G multimode Snapdragon X55.

Snapdragon X55 è è un modem multimode con chip singolo a 7 nanometri integrato che supporta connettività dal 2G al 5G, bande di spettro mmWave e sub-6 GHz con velocità di download fino a 7 gigabit al secondo (Gbps) e di upload di 3 Gbps in 5G, oltre a LTE di Categoria 22 con velocità di download a 2,5 Gbps.

È pensato per favorire il il rollout su scala mondiale del 5G in virtù del supporto a tutte le principali bande di frequenza e modalità operative TDD e FDD. Favorisce inoltre le implementazioni di rete di tipo standalone (SA) e non standalone (NSA), offrendo flessibilità e abilitando praticamente tutti i tipi di implementazione a livello globale. Oltre alle frequenze greenfield allocate per il 5G, il modem Snapdragon X55 è stato realizzato per supportare la condivisione dello spettro dinamico tra il 4G e il 5G, permettendo agli operatori di accelerare le implementazioni 5G continuando ad utilizzare le infrastrutture 4G esistenti.

Cristiano Amon, president, Qualcomm Incorporated

Grazie alla nostra piattaforma 5G mobile di prima generazione, Qualcomm Technologies sta guidando i primi annunci in campo 5G. Vantando una significativa evoluzione in termini di capacità e prestazioni, il nostro modem commerciale 5G di seconda generazione è una vera prova della maturità e della leadership in questo ambito. Ci aspettiamo che la nostra piattaforma 5G acceleri la disponibilità commerciale di questa nuova tecnologia e supporti praticamente tutti gli annunci mobile del 2019, assicurando un contributo fondamentale all’espansione globale del 5G.

È stata anche annunciata la seconda generazione di soluzioni RF front-end per dispositivi mobili 5G multimode. I nuovi prodotti rappresentano una soluzione RF completa progettata per funzionare proprio con Snapdragon X55, offrendo un sistema completo modem-to-antenna per dispositivi mobili 5G altamente performanti che supportano bande di spettro sub-6 GHz e millimiter wave.

Cristiano Amon

Gli OEM affrontano una serie di sfide di design legate al 5G. La necessità di supportare operazioni multimode dal 5G al 2G, insieme a un numero sempre crescente di combinazioni di bande, implica una complessità senza precedenti. Il modem discreto o le soluzioni RF non sono più sufficienti. Qualcomm Technologies è unica nel settore della telefonia mobile a offrire una soluzione completa modem-to-antenna. Siamo all'avanguardia in tutti gli aspetti del 5G e pronti a offrire ai nostri clienti queste funzionalità per aiutarli a commercializzare la prima ondata di dispositivi 5G quest'anno.

Anche le reti di prova 5G sono state ampliate, ed ora includono nuove configurazioni OTA end-to-end per bande di spettro sub-6 GHz e millimiter wave. Disponibili presso le sedi di ricerca e sviluppo (R&D) di Qualcomm Technologies a San Diego in California e a Bridgewater nel New Jersey, le nuove reti 5G consentiranno a Qualcomm Technologies di convalidare i nuovi progetti conformi alle specifiche della Release 16+ del 3GPP prima della standardizzazione, perfezionare gli algoritmi e le tecnologie 5G per migliorarne ulteriormente le prestazioni, oltre che testare e dimostrare le funzionalità emergenti di edge computing tra cui eXtended reality a bassa latenza e dar prova delle funzionalità 5G non ancora implementate.

Le reti di prova andranno a completare gli esistenti test di interoperabilità e consentiranno all'azienda di acquisire una vasta esperienza attraverso la convalida a livello di sistema OTA dei progetti R&D avanzati di Qualcomm Technologies in ambito 5G in vista di più ampie collaborazioni all’interno dell’ecosistema.

John Smee, vice president, engineering, Qualcomm Technologies, Inc.

Queste reti di prova si inseriscono nella strategia Qualcomm Technologies di continuare a investire per offrire tecnologie 5G per smartphone, tablet, PC always-connected, nonché applicazioni in ambito eXtended reality (XR), automotive e IoT industriale. Si tratta di un progresso importante per l'ecosistema 5G. Riteniamo che queste reti di prova e la nostra esperienza a livello di sistema contribuiranno ad accelerare l'innovazione che è fondamentale per guidare le tecnologie 5G NR verso le implementazioni per le bande di spettro sub-6 GHz e millimiter mmWave in arrivo quest'anno.

Al Mobile World Congress di Barcellona, Qualcomm presenterà le novità in tema di 5g NR, unitamente alla propria roadmap, e ad una ampia gamma di innovazioni e soluzioni basate su 5G. Le demo live evidenzieranno l’utilità dell'uso esteso della banda larga mobile (eMBB) di Qualcomm Technologies su smartphone basati su 3GPP Release 15 (R15) e illustreranno nuovi casi d'uso che espandono il 5G NR a nuovi settori su standard 3GPP Release 16 e oltre.