Samsung, presentato l’innovativo tablet Galaxy Tab S5e

Samsung ha svelato il nuovo tablet Galaxy Tab S5e: pensato per connettività e divertimento, offre il top della tecnologia in un design sottile e leggero. Lo schermo da 10,5W è abbinato ad una batteria da ben 7040 mAh, consentendo all’utente di godere di esperienze di intrattenimento ricche e coinvolgenti, che permettono di godersi straordinari contenuti senza compromessi.

DJ Koh, Presidente e CEO della divisione IT & Mobile Communications di Samsung Electronics

Tab S5e è un tablet premium con un design elegante e potenti funzionalità, accessibile a tutti. Per gli utenti che desiderano essere costantemente connessi per una maggiore produttività, e allo stesso tempo un display ampio e definito per un’esperienza di intrattenimento ricca e coinvolgente, Galaxy Tab S5e è la soluzione perfetta.

Il design di Galaxy Tab S5e unisce praticità e stile. Con un corpo in metallo incredibilmente sottile (5,5 mm) e un peso di soli 400 g, Tab S5e è un dispositivo ultraportatile, robusto e progettato per integrarsi perfettamente in ogni stile di vita. Grazie alla gamma di moderne colorazioni monocromatiche, tra cui Silver, Black e Gold, è possibile scegliere lo stile più adatto al proprio look.

Grazie alla durata della batteria fino a 14,5 ore, Tab S5e è ottimizzato per garantire prestazioni elevate e la massima autonomia, offrendo la possibilità di navigare in internet, guardare contenuti in streaming e giocare ancora più a lungo.

Galaxy Tab S5e permette di prendere il controllo totale del proprio mondo connesso. Primo tablet Samsung dotato del nuovo Bixby 2.0, Tab S5e offre un modo più pratico e intelligente per interagire con il dispositivo e può essere usato perfettamente come hub per controllare i dispositivi domestici connessi.

È possibile accendere contemporaneamente il televisore e le luci con la funzionalità Comando rapido, che permette di personalizzare diverse azioni in un unico comando, rendendo il controllo vocale dell’ambiente domestico ancora più semplice e veloce.

Quando è necessario dedicarsi al lavoro, la combinazione cover con tastiera (venduta separatamente) e Samsung DeX offre un ambiente del tutto simile a quello di un PC. Con la funzione Continuity è anche possibile rispondere a una chiamata o ad un messaggio direttamente dal tablet, anche quando il telefono è fuori portata o connesso a una diversa rete Wi-Fi.

Che si tratti di un film d’azione mozzafiato o della propria serie TV preferita, è possibile godersi i contenuti in modo completo e con un livello di dettaglio eccezionale sull’iconico display Super AMOLED con rapporto 16:10 e privo di tasti fisici. Tab S5e offre un display edge-to-edge da 10,5 pollici e cornici ridotte al minimo, con un rapporto tra lo schermo e la superficie frontale dell’81,8% per un’esperienza di visione immersiva che dà realmente vita ai contenuti. Con Tab S5e è anche possibile sperimentare gratuitamente YouTube Premium per un massimo di 4 mesi. Questo eccezionale servizio permette di guardare tutti i propri contenuti preferiti su YouTube e YouTube Music.

Tab S5e è inoltre arricchito da un audio vivido e cristallino grazie ai quattro altoparlanti, che incorporano la tecnologia stereo con rotazione automatica per un suono più potente, che si adatta all’orientamento del tablet (verticale/orizzontale). Tab S5e dispone anche dell’integrazione Dolby Atmos e delle ottimizzazioni audio di AKG, per un coinvolgente suono 3D e un audio bilanciato professionale.

La disponibilità è prevista per il secondo trimestre 2019.