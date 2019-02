Exprivia|Italtel, la blockchain per le number portability

Exprivia|Italtel presenterà al Mobile World Congress 2019 la recente evoluzione di i-RPS, una delle prime soluzioni di number portability basata su blockchain.

Gli utenti potranno cambiare operatore di rete mobile, approfittando delle migliori offerte, in modo semplice, senza interruzione di servizio e mantenendo il proprio numero telefonico.

Exprivia|Italtel integra la soluzione “NFV-ready” i-RPS già a portfolio, con la tecnologia blockchain, allo scopo di indirizzare il processo di number portability e ridurre costi e tempi del cambio operatore.

Domenico Favuzzi, amministratore delegato e presidente di Exprivia, presidente di Italtel

Le soluzioni proposte da Exprivia|Italtel soddisfano l’esigenza degli operatori di rete mobile di fornire servizi nuovi e di valore ai clienti finali; al Mobile World Congress 2019, a Barcellona dal 25 al 28 febbraio prossimi, presentiamo esempi significativi di come realizziamo questo obiettivo.

La soluzione Exprivia|Italtel automatizza la sincronizzazione, permettendo agli operatori di uno specifico Paese di visualizzare il database completo di Number Portability, eliminando qualsiasi disallineamento dati. La tecnologia blockchain agisce in tempo reale e in modo distribuito, mantenendo i dati con un processo semplificato.

Stefano Pileri, CEO di Italtel

Gli utenti oggi cambiano continuamente operatore di rete mobile per assicurarsi le migliori offerte che soddisfino le loro esigenze in termini di traffico e giga disponibili. I tradizionali sistemi di number portability non sono stati al passo di questa tendenza e l'attuale processo semi-manuale e specifico per Paese risulta lento e macchinoso. La nostra innovativa soluzione i-RPS lo cambia, utilizzando la tecnologia blockchain per semplificare le operazioni, ridurre i costi, evitare errori e ritardi.

i-RPS - che sarà presentato con la sua nuova evoluzione al mercato internazionale durante il Mobile World Congress 2019 - è già installato presso diversi operatori in EMEA e LATAM. i-RPS raggiunge configurazioni fino a 1 miliardo di voci di portabilità, la generazione di 500 milioni di CDR / TDR al giorno e la gestione di un traffico di diverse migliaia di sessioni al secondo. L’operatore che adotta i-RPS vede un rapido ritorno dell'investimento, già dopo un anno.

Oltre a fornire un nuovo processo per la Number Portability basato su tecnologia Blockchain, i-RPS abilita un servizio end-to-end che include l'uso dell'identità digitale per un'esperienza completa e pronta per la fruizione.