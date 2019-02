Kyocera Document Solutions, annunciati nuovi TASKalfa A3

Kyocera Document Solutions ha annunciato una nuova gamma di multifunzione A3 TASKalfa, per una migliore usabilità e un approccio di stampa sicuro.

La gamma dei nuovi TASKalfa è composta di cinque multifunzione a colori: TASKalfa 2553ci, TASKalfa 3253ci, TASKalfa 4053ci, TASKalfa 5053ci e TASKalfa 6053ci. A questi si aggiungono i due monocromatici TASKalfa 5003i e TASKalfa 6003i.

La sicurezza è una priorità anche per il settore printing: i nuovi multifunzione possono impedire la potenziale infiltrazione di malware o firmware non autorizzati nei sistemi degli utenti grazie a Trusted Platform Module e Secure Boot. I dati sono protetti dai controlli di integrità run-time standard e dalla funzione di crittografia dei dati incorporata. Grazie a questi accorgimenti, gli utenti possono avere la garanzia della gestione in sicurezza dei dispositivi e delle informazioni.

Questa gamma di prodotti si basa su un’architettura già implementata in prodotti esistenti e appartenenti alla gamma TASKalfa, grazie alla quale KYOCERA Document Solutions ha ottenuto l’award di Buyers Lab (BLI) come marchio più affidabile del mercato per i sistemi multifunzione a colori, dimostrando che l’affidabilità di questi sistemi aiuta a ridurre al minimo i tempi di inattività, con conseguente miglioramento della produttività in azienda.

L’affidabilità è abbinata a una velocità fino a 60 pagine al minuto per i modelli più veloci della serie e velocità di scansione fino a 220 impressioni al minuto.

I sistemi sono dotati di un pannello touch screen a colori da 10,1 pollici, che consente una migliore operatività e un più ampio accesso alle funzioni di gestione dei documenti.

Sylvester de Koning, Product Manager A3 di KYOCERA Document Solutions Europe

In KYOCERA Document Solutions sappiamo che la sicurezza è un fattore prioritario per tutte le aziende, indipendentemente dal segmento di mercato a cui appartengono e dalle dimensioni. A tal fine abbiamo voluto rispondere a questa esigenza, combinando le nuove funzioni per la sicurezza con una maggiore usabilità e l'affidabilità che il mercato ci riconosce, per offrire alle aziende una gamma innovativa pensata per coloro che desiderano stampare documenti di alta qualità e innovare i processi documentali. Attraverso queste innovazioni, le aziende possono ridurre i costi senza compromettere altri fattori cruciali come condivisione e sicurezza.

L'efficienza è stata inoltre potenziata dall'utilizzo di un sensore di rilevamento umano, che consente ai dispositivi di avviarsi più rapidamente quando si trovano in modalità di risparmio energetico, l’avvicinamento dell’utente al sistema multifunzione sblocca la automaticamente la modalità stand by.

Combinando i dispositivi con un software di autenticazione sicuro come KYOCERA Net Manager e MyQ, la gamma può incrementare ulteriormente le misure di protezione della privacy dei dati, in conformità con il GDPR. Inoltre, l’efficienza e le performance dei nuovi modelli possono essere costantemente monitorate da remoto, grazie alle soluzioni KYOCERA Device Manager e KYOCERA Fleet Services, disponibili rispettivamente come applicazioni on-premise e in cloud.

La nuova serie TASKalfa, integrata con un'ampia gamma di soluzioni software, consente quindi l’interoperabilità degli uffici in modo strutturato ed efficiente.

Essere in grado di fare affidamento su una soluzione end-to-end che riduce i costi proteggendo i dati sensibili è una priorità per tutti e rappresenta il primo passo verso la trasformazione digitale, dove tutti i documenti devono essere elaborati, condivisi, archiviati, nonché ricercabili in pochi secondi.