Europ Assistance, ecco il Barometro Cyber & Digital Protection

È stato pubblicato il Barometro Cyber & Digital Protection di Europ Assistance, che indaga sul grado di consapevolezza dei rischi digitali in Europa e USA.

La ricerca è stata condotta a dicembre 2018 dal gruppo Europ Assistance e sviluppata con Lexis ricerche in Italia, Francia, Spagna, Svizzera, Austria, Ungheria, Repubblica Ceca e Romania e negli Stati Uniti con il metodo delle interviste online (800 persone per Paese).

Cyber risk, gli italiani tra i più preoccupati

La consapevolezza dei rischi di esposizione ai crimini informatici è alta in tutti i Paesi interessati dall’indagine, in particolare per quanto riguarda quelli legati a virus e malware. La consapevolezza di un rischio di furto di identità è elevata negli Stati Uniti e meno diffusa in Europa, mentre il phishing e il ransomware sono rischi nel complesso meno noti. Gli Italiani, che dichiarano una certa familiarità con i rischi principali (virus e malware), sono però tra gli ultimi per quanto riguarda la conoscenza di adeguate contromisure. Solo il 32% (con una media EU del 37) è informato su soluzioni di protezione

Le famiglie con bambini e anziani si sentono più esposte

La percezione dell’“esposizione personale” ai rischi informatici in Italia è tra le più alte d’Europa: Il 39% si dichiara vulnerabile al pericolo di attacco informatico e furto d’identità - a fronte di una media europea del 30% - raggiungendo il dato Usa. Una preoccupazione che in Italia si alza ulteriormente quando il focus si sposta su bambini (42%) e anziani (37%).

I consumatori italiani hanno paura del furto d’identità

Uno dei temi centrali della ricerca, sia in fatto di rischi che di possibili soluzioni è quello del furto di identità, un timore concreto quando si parla di crimini informatici. L’attenzione degli italiani e la relativa preoccupazione di rimanere vittima di un furto d’identità è tra le più alte d’Europa (il 55% si dichiara da “abbastanza” a “molto preoccupato” di questa eventualità), +10 punti percentuali rispetto alla media europea e seconda nel continente solo alle preoccupazioni degli spagnoli. Gli italiani sono tra i più preoccupati in Europa rispetto ad acquisti e pagamenti online. Rispetto alla media europea si registra un +5% di chi è preoccupato di un hackeraggio del proprio conto corrente online, +9% di chi teme un furto della carta di credito, +6% l’hackeraggio dei propri dati sulle più popolari piattaforme per l’acquisto di beni e servizi online.

Internet, attenzione al cyber bullismo

Un dato parzialmente positivo per l’Italia è quello che registra la minore sensazione di rischio, rispetto al 2017, legato all’utilizzo di internet e alla propria attività in rete. Se nel 2017 il 48% si esprimeva con punteggi dall’abbastanza al “molto preoccupato”, il 2018 appare più fiducioso. La percentuale scende al 41%.Tra le principali ansie: il 55% teme l’adescamento di un minore, il 54% un attacco di cyberbullismo nei confronti dei figli, il 53% che qualcuno possa persuadere i propri figli a rilasciare online informazioni sensibili.

Dalla percezione alla realtà

Alla domanda se si sia a conoscenza di qualcuno che è stato vittima di un attacco informatico, la risposta dei consumatori Italiani si allinea alla media europea: per il 24% - 25% la media europea - la risposta è positiva e per il 54% la cosa è avvenuta meno di un anno fa. Il veicolo più conosciuto per un crimine informatico per gli italiani è l’email (40%), seguita dal furto di carta di credito e da virus/malware.

Chi ci protegge?

Seppure con un indice di fiducia più basso rispetto alla media europea, banche e società di emissione di carte di credito sono le istituzioni sulle quali gli italiani ripongono maggiore affidabilità per la protezione dei dati.