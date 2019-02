Libraesva informa: il backup delle e-mail non basta più

Le e-mail contengono molti dati sensibili obiettivo di attacchi informatici. L’importanza della loro messa in sicurezza secondo Maurizio Caltabiano, Sales Director, e Rodolfo Saccani, R&D Manager di Libraesva.

La posta elettronica, con i suoi molti dati sensibili, è a rischio ogni giorno. Le aziende sono chiamate a rispondere con soluzioni in grado di garantire sicurezza e inalterabilità del dato, sì, ma anche con soluzioni compliant con la normativa vigente, con la crittografia, con certificazione a valore legale, e-discovery, privacy management, legal hold, auditing; una lista di funzionalità tecniche che sono alla base di una operatività senza interruzioni, volta a contenere al minimo i tempi di intervento a risoluzione di problematiche di sicurezza, legate agli attacchi informatici.

Per Maurizio Caltabiano le aziende sono chiamate nel 2019 a dotarsi di un approccio resiliente anche contro le minacce informatiche. Se l’avvento del GDPR nel 2018 ha infatti posto da un lato le basi per la standardizzazione delle pratiche operative, dall’altro le aziende, le pubbliche amministrazioni e le organizzazioni tutte devono adottare comportamenti resilienti per resistere a cyber attacchi in costante mutazione soprattutto in ambito email. Al concetto di resilienza contribuiscono le soluzioni tecnologiche che i produttori sviluppano con vari livelli di specializzazione. Oltre all’aspetto tecnologico della cybersecurity, sono da tenere in considerazione anche quello umano e culturale. Formazione e competenze sono indispensabili per saper gestire i dati, propri o aziendali, nello scambio di informazioni, nella registrazione a piattaforme online o a newsletter, ecc.

Libraesva, che si pone oggi in una posizione di leadership nel comparto della sicurezza della posta elettronica in forza della sua ventennale appliance virtuale proprietaria per l’email security, guarda al 2019 non senza preoccupazione. L’email è infatti ancora oggi il principale canale di comunicazione e i dati che vi transitano sono esposti a minacce sempre più sofisticate e variabili. A destare la preoccupazione della società italiana sono però i dati personali e sensibili veicolati da email conservate su server aziendali o nelle caselle di posta sui pc locali, sempre più bersaglio di attacchi malevoli secondo Rodolfo Saccani.

Gli utenti di posta elettronica sono abituati oggi da desktop così come da mobile a ricorrere a procedure di email back up per l’archiviazione delle loro comunicazioni email, per poterle ritrovare in futuro o per non perderne traccia. Dal Threat Analysis Portal messo a disposizione da Libraesva per i propri clienti aziendali, emerge chiaramente la capacità degli hacker di minare anche queste comunicazioni rendendole esse stesse veicoli di propagazione di malware ai contatti esistenti in rubrica.

La soluzione di Email Archiving rilasciata da Libraesva nel gennaio 2019 nasce per proteggere le email anche dopo la consegna. L’archiviazione si distingue dal semplice back up per la garanzia di integrità, per il livello di sicurezza e protezione da accessi non autorizzati, per la storicizzazione delle comunicazioni. Questi sono concetti di livello superiore rispetto ad una “fotografia” dei dati in un determinato istante, quale è il back up.

Maurizio Caltabiano precisa che archiviazione e back up sono dunque due concetti nonché due modalità operative distinte da un punto di vista tecnico che riteniamo opportuno spiegare agli utenti.

Con una soluzione stand-alone quale è l’Email Archiver Libraesva appena messa sul mercato, le email vengono conservate in un ambiente del tutto epurato ed epurabile dagli attacchi informatici, in quanto sviluppato con le più recenti tecnologie di sicurezza capaci di proteggere oltre ai dati collocati in server fisici, anche quelli riposti in ambienti cloud, bersagli anch’essi delle ultime forme di attacco dei malintenzionati hacker.

Per Rodolfo Saccani, che è a capo dello sviluppo tecnico della soluzione di Email Archiving, la sicurezza che eroghiamo in favore di clienti ed utilizzatori interessa le email in ogni loro forma e misura operando sulla base di standard aperti e tecnologie a prova di futuro, il prodotto è integrabile all’interno di ambienti IT preesistenti senza vincoli di sorta.

Questi sono i presupposti alla base della presentazione sul mercato di una soluzione definita di Next Generation per l’archiviazione sicura delle email, che offre in maniera integrata tre funzionalità fondamentali per l'archiviazione semplice e sicura della posta: quella di Email Archiving, quella di Email Compliancy e, infine, quella di Email Discovery per una ricerca tempestiva e senza limiti spazio-temporali.

Conclude Maurizio Caltabiano: la sua ragion d’essere è rendere disponibile a qualsiasi dimensione aziendale o istituzionale uno strumento in grado di collocare i dati trasmessi via email (siano essi parti di newsletter, comunicazioni tra colleghi, segnalazioni dai propri dispositivi connessi tramite sensori, etc) in un ambiente di archiviazione sempre accessibile, ma ancor più sempre posto sotto ai riflettori della massima sicurezza.

La soluzione risponde ad una esigenza forte in termini di sicurezza che nasce in primis dal mercato, andando a colmare uno spazio esposto alle mire dei malintenzionati. Ci sono voluti tre anni di studio e lavoro per giungere oggi a consentire alle aziende Partner di Libraesva, così come ai vendor e reseller del brand in Italia (ndr Arrow ECS, Newtech Security e Ready Informatica), e ovviamente ai clienti finali, di dotarsi di un prodotto certificato e completo per un controllo delle email anche dove queste vengono archiviate e, soprattutto, tramite una soluzione indipendente dalla tecnologia e dai sistemi di IT security già in adozione.

Caltabiano, che per primo nella sua quotidiana attività di collaborazione con le aziende e con i Partner ha una visione chiara delle esigenze del mercato interpretato da più angolazioni, tiene a precisare un ulteriore pregio del Libraesva Email Archiver: è una soluzione progettata e realizzata in Italia da una società che respira sicurezza&tecnologia da oltre un ventennio con risultati e riconoscimenti importanti – tra cui differenti premi su scala internazionale – a porsi a garanzia di qualità e affidabilità per i clienti e gli utenti finali.