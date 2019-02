Verizon aggiunge Alibaba Cloud a Secure Cloud Interconnect

L’ampliamento dell’ecosistema Secure Cloud Interconnect consente ai clienti di Verizon di accedere privatamente ad Alibaba Cloud, Cloud Computing di Alibaba Group. I clienti di Verizon, in particolare quelli che desiderano espandersi nella regione Asia-Pacifico, possono ora beneficiare di una connessione sicura e diretta utilizzando la tecnologia MultiProtocol Laber Switching (MPLS) per connettersi a uno dei provider di servizi cloud in più rapida crescita al mondo.

Vickie Lonker, Vice president of product management and development di Verizon

In passato le organizzazioni dovevano connettersi con più fornitori di servizi cloud attraverso l’internet pubblico, il che significava meno controllo e visibilità su policy e misure di sicurezza. Oggi, grazie a Secure Cloud Interconnect, le organizzazioni hanno la libertà e la flessibilità di poter gestire rapidamente i carichi di lavoro con i principali fornitori di servizi cloud attraverso un servizio di connettività a consumo con visibilità e controllo end-to end. Ciò consente ai clienti di distribuire nuove applicazioni e servizi più velocemente rispetto al passato. Siamo lieti di poter aiutare i nostri clienti che hanno scelto Alibaba Cloud per realizzare tale connessione tramite reti private.

L’aggiunta di Alibaba Cloud a Singapore e Hong Kong fa salire il numero di fornitori di servizi cloud accessibili da Verizon Secure Cloud Interconnect a 10, coprendo oltre 72 sedi in tutto il mondo. Secure Cloud Interconnect, con il suo crescente ecosistema di fornitori di servizi cloud leader di mercato e hyper-scaler, continua ad essere una soluzione strategica all'interno della piattaforma Software Defined and Virtual Services di Verizon.

Il servizio può essere attivato in pochi minuti dopo una richiesta d’ordine valida, anziché in giorni, riducendo significativamente i tempi di implementazione della nuova connessione cloud. Una volta stabilita la connessione, la larghezza di banda può essere regolata in pochi minuti. Verizon gestisce più di 500.000 dispositivi di rete, di hosting e di sicurezza e oltre 4.000 reti in più di 150 paesi.