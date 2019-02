Si alza il sipario, debutta ufficialmente Samsung Galaxy S10

Pagina 1 di 2

Samsung alza il sipario sul tanto atteso Galaxy S10, l’erede della famiglia Galaxy S alza ancora una volta l’asticella in fatto di prestazioni e qualità.

Lo smartphone premium con prestazioni potenti senza compromessi e incorpora il primo display Infnity-O con tecnologia Dynamic AMOLED.

Lo schermo supporta la tecnologia HDR10+ e offre una visualizzazione dei contenuti estremamente definita e una gamma di colori più ampia per immagini brillanti e realistiche. Il nuovo display dispone anche della certificazione VDE per colori vivaci e del miglior rapporto di contrasto del settore su un dispositivo mobile, per neri ancora più profondi e bianchi più luminosi.

Galaxy S10, certificato da DisplayMate, permette di riprodurre i colori con una maggiore accuratezza su un dispositivo mobile, perfino in condizioni di luce diretta del sole. Inoltre, il display Dynamic AMOLED è in grado di ridurre l’emissione di luce blu per evitare un affaticamento della vista senza compromettere la qualità dell’immagine ottenendo così la certificazione Eye Comfort di TÜV Rheinland.

Galaxy S10 include anche il primo lettore di impronte digitali ad ultrasuoni, in grado di leggere i contorni 3D dell’impronta per una livello di protezione massima. Dotata della prima certificazione FIDO Alliance Biometric Component, questa autenticazione biometrica di nuova generazione offre una sicurezza di massimo livello per mantenere il dispositivo al sicuro.

Dopo anni di innovazione nel campo della fotografia mobile, come il sensore Dual Pixel o la doppia apertura focale, con Galaxy S10 Samsung introduce nuove tecnologie:

• Obiettivo Ultra-grandangolare. Per la prima volta nella serie S, Galaxy S10 presenta un obiettivo Ultra-grandangolare con un campo visivo di 123 gradi, equivalente a quello dell’occhio umano, che permette di avere la certezza che ciò che viene visualizzato sullo schermo corrisponde esattamente all’inquadratura.

• Registrazione video Super Steady e di alta qualità. Galaxy S10 assicura una registrazione Super Steady grazie alla tecnologia di stabilizzazione digitale.

• Fotocamera intelligente. Galaxy S10 rende funzioni già intelligenti ancora più avanzate con una Neural Processing Unit (NPU) dedicata, che permette di ottenere scatti di livello professionale perfetti da condividere senza dover selezionare manualmente le impostazioni pro della fotocamera. La funziona Ottimizzatore Scene, ad esempio, può riconoscere ed elaborare molte più scene rispetto al passato, grazie alla NPU, migliorando la qualità delle immagini e il tono dei colori.