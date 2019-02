Red Hat, cresce l’offerta per lo sviluppo di app cloud-native

Red Hat amplia l’offerta di prodotti per l’integrazione con componenti e funzionalità pensati per connettere applicazioni, dati e device tra architetture ibride.

Queste novità sono presenti nella più recente release di Red Hat Integration e comprendono Red Hat AMQ Online, Red Hat AMQ Streams, nuovi connettori per Red Hat Fuse Online, e il supporto application programming interface (API) end-to-end.

Basate su Red Hat OpenShift Container Platform, la più completa piattaforma enterprise Kubernetes del mercato, queste tecnologie sono pensate per offrire funzionalità di integration and messaging critiche con un toolchain cloud-native per fornire un’esperienza unificata end-to-end, dal design allo sviluppo, fino all’implementazione e alla gestione.

Messaging self-service su una piattaforma cloud

La messaggistica permette alle applicazioni di scambiarsi i dati, isolando al tempo stesso il sistema da potenziali interruzioni di servizio o cambiamenti nell’implementazione. AMQ Online, oggi disponibile, assicura le stesse potenti funzionalità di connettività di Red Hat AMQ con la velocità e flessibilità di un servizio cloud. In questo modo gli sviluppatori dispongono di capacità self-service messaging on-demand da browser, per scalare ed effettuare il provisioning dell’application messaging quando e dove ne hanno bisogno.

Streaming degli eventi per applicazioni cloud-native

Red Hat Integration oggi comprende AMQ Streams, un data streaming a elevate prestazioni in Red Hat AMQ che porta velocità e scalabilità agli ambienti di microservizi event-driven. Basato sul progetto open source Apache Kafka, AMQ Streams è stato ottimizzato per operare su OpenShift Container Platform dove può trarre vantaggio da OpenShift Operators per automatizzare deployment, gestione, aggiornamenti e configurazione di un’installazione Kafka.

Integrare di più con meno codice

L’offerta low-code integration Platform-as-a-Service (iPaaS) di Red Hat, Fuse Online, comprende connettori predefiniti per enterprise data source tra cui Google Calendar e Slack, consentendo alla piattaforma di inviare e ricevere eventi e messaggi; Apache Kafka, per connettersi ai data stream; e, disponibile come technology preview, accesso a dai sanitari Fast Healthcare Interoperability Resource (FHIR).

Connettori predefiniti come questi, così come gli altri 200 già disponibili in Red Hat Fuse, permettono agli utenti di integrare velocemente enterprise data source nel loro ambiente applicativo.



Supporto API lifecycle end-to-end

In qualità di building block dell’attuale economia iperconnessa, le API possono modificare il modo in cui le imprese conducono i loro affari nell’era digitale. La capacità di offrire più rapidamente servizi e soluzioni API-centrici può aiutare le aziende ad accelerare innovazione e time-to-market.