IBM, inaugurato il nuovo Client center di Milano

IBM ha annunciato di aver inaugurato un nuovo Client Center presso l’IBM Studios di Via Gae Aulenti a Milano, aiutando le imprese nella trasformazione digitale.

Il percorso, completamente personalizzabile iper adattarsi alle specifiche esigenze del settore industriale e alle diverse figure professionali, si sviluppa per fasi che si possono sintetizzare in tre parole: immaginare, apprendere e sperimentare. Sarà quindi possibile testare l’innovazione di IBM, grazie alla disponibilità delle tecnologie più avanzate come l’AI, la blockchain e il cloud. Il forte orientamento al mondo industriale sia dal punto di vista delle soluzioni tecnologiche proposte sia delle competenze renderà il nuovo centro un traino importante per altri due servizi dedicati alle imprese: Strategy&Design Lab e Cloud Garage.

Il Client Center si trasforma letteralmente attorno al cliente, attraverso un percorso multimediale che offre una vera e propria esperienza customer-centric, immersiva, dove ogni bisogno viene intuito e anticipato. Un percorso interattivo e coinvolgente caratterizzato da Video Wall, Immersive Room con realtà virtuale e aumentata e Digital Demo Wall.

Presso il centro potranno essere organizzate attività tra cui workshop e percorsi esperienziali, eventi IBM locali e internazionali, meeting di terze parti e sponsorizzazioni, oltre ad appuntamenti culturali e formativi.

Questo perché il Client Center presenta una elevata flessibilità, con uno spazio open completamente modulare, un auditorium fino a 500 posti, una sala regia per la gestione globale delle attività, il servizio di traduzione simultanea e sistemi di video-wall integrati nella struttura per seguire i lavori anche dall’esterno.