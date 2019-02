Snom e Teles, avviata una nuova partnership tecnologica

Snom e Teles hanno annunciato di aver iniziato una collaborazione tecnologica, volta ad assicurare l’interoperabilità e l’integrazione delle proprie soluzioni.

Una notizia che si inserisce nel solco delle sempre più frequenti collaborazioni fra player dello stesso settore (o di un settore contiguo). Oggi più che mai in passato è infatti indispensabile aprirsi al mercato, e non vedere tutte le aziende come competitor agguerriti con cui non si possa comunicare. Chi saprà cogliere occasioni importanti di collaborazione, godrà di indubbi vantaggi.

La piattaforma UCaaS di Telesè un sistema cloud per la comunicazione aziendale che garantisce una diminuzione dei costi operativi riducendo gli interventi di manutenzione e aumentando al contempo l’affidabilità, la semplicità di gestione, la sicurezza e la flessibilità dell’infrastruttura per la telefonia. Gli utenti, inoltre, pagano solamente per le funzioni che realmente utilizzano.

Teles si aggiunge quindi al crescente bacino di partner d’interoperabilità di Snom, che garantisce così la miglior integrazione possibile dei propri telefoni con soluzioni cloud VoIP. Il Programma d’Interoperabilità Teles, nello specifico, è stato sviluppato al fine di facilitare la pianificazione e il roll-out di servizi UC hosted per service provider, e in tal modo consentire una rapida integrazione dei dispositivi interoperabili a favore degli utenti finali. Tali servizi si distinguono per gli approfonditi test d’interoperabilità, l’integrazione nel sistema di provisioning della piattaforma UCaaS ed anche la possibilità di verificare la presenza di aggiornamenti software. I

n altre parole, i telefoni Snom potranno essere agilmente implementati nelle soluzioni UCaaS di Teles. Così, i clienti finali fruiranno rapidamente di prodotti totalmente integrati e dotati di funzioni realizzate su misura per le loro specifiche esigenze.

Entro fine febbraio 2019, i nuovi telefoni di Snom, ovvero il D785, il D385 e il D120, avranno ultimato tutti i test sull’interoperabilità con la versione 6.2 del Voice Application Server di Teles e saranno perfettamente integrati nel servizio di provisioning automatico. Non da ultimo, la partnership è garanzia del fatto che i futuri telefoni Snom saranno integrati nell’ecosistema Teles ancor prima di essere immessi nel mercato.

Mark Wiegleb, Head of Interop & Integration presso Snom Technology GmbH

Questa nuova collaborazione è una grande notizia per Snom poiché aggiunge un’altra ben consolidata piattaforma cloud all’elenco dei servizi compatibili con Snom. Sarà certamente una partnership d’interoperabilità molto proficua, che porterà benefici a tutti i clienti sia di Snom sia di Teles, una collaborazione che avvicina ancor di più due aziende nate sullo stesso suolo berlinese!

E non è finita qui: i due team Snom dedicati alla garanzia della qualità e ai servizi prenderanno parte ad alcuni training erogati da Teles al fine di coprire ogni ambito e offrire la miglior esperienza possibile agli utenti finali. Così, Snom sarà in grado di garantire un servizio di massimo livello, caratteristica che già la contraddistingue sul mercato da sempre. Quella tra Snom e Teles è una partnership tecnologica destinata al successo sotto ogni punto di vista, poiché non assicura solo l’interoperabilità dei prodotti Snom, bensì l’ottimizzazione dell’intera soluzione UCaaS grazie alla commstione del know-how di entrambe le aziende.